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Лебедев: Никакого бойкота ЧМ-2018 не будет

Политика

В Великобритании призвали бойкотировать спортивный праздник

Лебедев: Никакого бойкота ЧМ-2018 не будет
Petey21
Футбольный мяч

Москва, 11 марта 2018, 14:53 — REGNUM  В Госдуме не опасаются бойкота чемпионата мира по футболу, который пройдет в России.

Власти Великобритании обсудили с США и союзниками в Европе возможность бойкотирования чемпионата мира по футболу 2018 года в России на фоне отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Times со ссылкой на источники в спецслужбах.

«Никакого бойкота ЧМ 2018 не будет. Покричат, покричат и все приедут», — написал член исполнительного комитета РФС, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в соцсети.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, от участия в турнире, помимо Великобритании, могут отказаться и другие страны, участвующие в финальной стадии чемпионата, — Польша, Австралия и Япония.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Лондон может бойкотировать ЧМ-2018 из-за дела Скрипаля

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Чемпионат мира по футболу-2018 в России
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