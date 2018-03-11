Новый кризис в Средиземноморье стучится в двери

Ариф Асалыоглу, , 13:19 — REGNUM

Вопрос с визами в ЕС снова на повестке дня

Согласно Shaber3, на повестке дня вновь появилась длящаяся в течение многих лет дискуссия об отмене виз в страны Евросоюза для турецких граждан. Немецкая газета Die Welt, ссылаясь на источники среди высокопоставленных европейских чиновников, сообщает, что выдвинутые месяц назад предложения по преодолению препятствий на пути к отмене виз в ЕС для граждан Турции нашли положительный отклик в Брюсселе. Турецкое правительство выполнило 65 из 72 пунктов требований, которые предъявил Евросоюз, и в прошлом месяце направило свои предложения по поводу оставшихся 7 пунктов, в том числе об изменениях в законе о борьбе с терроризмом. В соответствии с внутренним планом Еврокомиссии ожидается, что предложения турецкого правительства пройдут в течение двух недель, после чего председатель ЕК Жан-Клод Юнкер на саммите лидеров ЕС, который пройдет в Варне 26 марта, даст свою положительную оценку работе по отмене виз для Турции. Также предполагается, что этим летом изменения в Турции будут адаптированы под законодательство. В материале говорится о том, что «в обмен на отмену визового режима Брюссель осенью этого года ожидает освобождения арестованных в Турции журналистов и возвращения на должности части отстраненных от работы государственных чиновников». Анкара же в свою очередь в период до конца февраля следующего года ждет «зеленого света» со стороны Европейского парламента в отношении отмены виз и надеется на то, что голосование состоится до выборов в ЕП.

СДС переправляются в Африн

По данным Reuters, 1700 вооруженных членов Сирийских демократических сил (СДС), которые включают в себя и «Отряды народной самообороны», были направлены в Африн с других фронтов. Агентство, ссылаясь на источник среди представителей СДС, сообщает, что члены Сирийских демократических сил будут доставлены в Африн из сирийского города Дейр-эз-Зор. В связи с этим появились комментарии о том, что теперь, возможно, турецкие вооруженные силы ожидает увеличение потерь.

Англия может отказаться от участия в чемпионате мира

Согласно Haber Türk, британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время выступления перед парламентом заявил, что Англия может отказаться от участия в чемпионате мира по футболу — 2018 в том случае, если окажется, что Россия причастна к отравлению шпиона Сергея Скрипаля. Отравление агента, работающего на MI6 (секретную разведывательную службу МИД Великобритании), произошло в регионе Уилтшир. Описывая ситуацию как «крайне тревожную», Джонсон отметил, что в случае, если станет известно, что в этом деле замешано какое-либо государство, необходимо будет дать решительный и соответствующий ответ.

Новый кризис в Средиземноморье стучится в двери

Газета Hurriyet информирует о том, что вмешательство турецких военных кораблей в поиски природного газа в водах Кипра, осуществлявшихся буровым судном итальянской нефтяной компании ENI, стало предвестником нового кризиса перед проведением саммита Турция-ЕС, который состоится 26 марта в Варне. В ближайшие дни ожидается, что на Кипр прибудут два исследовательских судна, принадлежащих американской корпорации ExxonMobil. Итальянская компания ENI попыталась развернуть работы по бурению в регионе, который греки называют Третьим участком, около района Газимагуса, принадлежащего Турецкой Республике Северного Кипра. Однако поиски были приостановлены турецкими военными кораблями, после чего буровые судна вынужденно покинули регион. Греки пригрозили помешать проведению саммита Турции и ЕС. Американская компания ExxonMobil будет — в противоположность итальянцам — исследовать средиземноморские воды вблизи Египта к западу от Кипра и намного дальше на юг.

Операция после сообщения о теракте в посольстве США

Hurriyet пишет, что после принятия решения о закрытии на период в два дня посольства США в Турции, в Анкаре развернулись действия против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В тот же день полиция Анкары начала неожиданную операцию. Был выдан ордер на арест 20 человек. В Самсуне арестовано четыре человека, которые, как предполагается, причастны к организации противозаконных действий в посольстве США в Анкаре.

Напряженность между Саудовской Аравией и Турцией

Как рассказал ведущий телеканала CBCЛамис Эль Хадид, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд выступил в Египте с жесткими заявлениями в отношении Турции. Это стало причиной напряженности между двумя странами. «Враги Египта и Саудовской Аравии представляют собой дьявольский треугольник. Это Турция, Иран и террористические организации», — сказал принц. Салман избрал своей целью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Принц утверждает, что в Турции пытаются создать новый «Османский Халифат». Добавив, что Иран в свою очередь является причиной беспорядков в регионе, Салман отметил: «Мы, Саудовская Аравия, никак не отреагировали на угрозы со стороны Ирана и не дали разрешения на втягивание нас в войну».

Турция против Википедии

Исполнительный директор Фонда Википедия Кэтрин Махер, выступая в эфире турецкой редакции Euronews, сделала заявление в отношении длящегося в Турции запрета на использование Википедии: «Мы никак не влияем на контроль нашего содержания». С апреля 2017 года и по сегодняшний день Махер провела переговоры с многочисленными турецкими чиновниками, однако все ее запросы на пересмотр дела в турецких судах ничем не увенчались. Согласно SputnikTürkiye, Махер напомнила о том, что в Турции всё еще не работает Википедия. «Наш запрос в конституционный суд об оспаривании дела остался без ответа. Проблема должна быть решена в самом срочном порядке», — заявила она.

Подготовка к досрочным выборам

Как передает Shaber3, Эрдоган поручил изучить свои преимущества в случае проведения досрочных выборов. Ранее лидеры других партий говорили о том, что у правительства имеется план проведение внеочередного голосования. Согласно полученной информации, турецкие власти делают ставку на положительное восприятие операции турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь», которая проводится сейчас на северо-западе Сирии в регионе Африн и может рассматриваться в качестве преимущества в период развития отношений между Турцией и Евросоюзом.

В Международный женский день была арестована 121 женщина

Согласно TR724, «охота на ведьм» продолжилась даже в Международный женский день — 8 марта. Согласно письменному заявлению генеральной прокуратуры Стамбула, был выдан ордер на арест 121 женщины. Еще одна новость пришла из Анкары. Городская прокуратура постановила арестовать 92 преподавателей, работавших в закрытых ранее школах.

Кому перейдут секреты обороны НАТО

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил о том, что альянс серьезно озабочен покупкой Турцией систем противоракетной обороны С-400 у России. По его словам, это соглашение является риском для НАТО, сообщает Shaber3. Выступая перед BreakingDefense, Павел отметил, что С-400 не совместимы с системами НАТО, по этой причине они не могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны альянса и будут использоваться в качестве отдельных единиц. Основным фактором риска, по мнению главы военного комитета, является то, что все базы данных для С-400 будут записываться на территории страны-члена НАТО, и все объекты в Турции, принадлежащие НАТО, смогут отражаться и сохраняться в российской системе.

Интерпол приостановил рассмотрение турецких «красных бюллетеней»

Как утверждает проправительственная турецкая газета Sabah, Интерпол якобы приостановил рассмотрение почти 50 «красных бюллетеней», направленных Турцией. Не так давно Анкара выдала файлы в Интерпол. В свою очередь Интерпол после проверки документов назвал запросы «политическими» и отправил в лист ожидания. Во время сессии Генеральной ассамблеи Европейского парламента было отмечено, что «красные бюллетени» Интерпола, предоставленные Турцией, являются «злоупотреблением». В прошлом месяце Интерпол отклонил заявки Анкары в отношении 60 тысяч человек в связи с тем, что они имели политические причины.

Турция движется назад

Газета BirGün сообщает, что верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн сделал заявление в отношении ежегодного доклада о соблюдении прав человека, отмечая, что ситуация с соблюдением основных прав человека в Турции продолжает ухудшаться. Ежегодный доклад верховного комиссариата ООН о соблюдении прав человека в мире был представлен на пресс-конференции в Женеве. В нем сказано: «Верховный комиссариат ООН по правам человека получил достоверную информацию о том, что большое число людей было без разбора уволено, общественные организации без разбора закрыты, многие люди без разбора арестованы по общему обвинению в причастности к террористическим организациям, под арестом они подвергались пыткам, а также нам стало известно об ограничениях свободы слова и перемещения, произвольном аресте частной собственности и о том, что мишенями становились целые семьи лиц, подозреваемых в совершении преступления». В заявлении также отмечалось, что в скором времени будет опубликован более подробный отчет, объясняющий ситуацию с соблюдением прав человека в Турции во время режима «чрезвычайного положения».