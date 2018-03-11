СМИ: В Великобритании появится свой «Акт Магнитского»

Лондон, , 12:14 — REGNUM Власти Великобритании намереваются принять аналог американского «Акта Магнитского», который установит жесткий режим санкций против российских чиновников, которые Лондон подозревает в коррупции и нарушении прав человека. Об этом сегодня, 11 марта, пишет газета The Sunday Telegraph.

Сообщается, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дил Эмбер Радд договорились о том, что Лондон введёт аналог американского «Акта Магнитского». Эти санкции будут направлены против российских должностных лиц.

Санкции предусматривают невыдачу виз и заморозку активов тех, кто оказался в черном списке.

При этом издание подчеркивает, что о данных санкциях власти королевства задумались ещё до того, как произошел инцидент с бывший российским разведчиком, шпионившим на Великобританию, Сергеем Скрипалем, которые был отравлен на дня в Солсбери.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в одном из торговых центров в британском городе Солсбери с признаками отравления. В тяжелом состоянии они были госпитализированы. Британские СМИ и ряд политиков уже обвиняют во всем российские власти, хотя никаких доказательств причастности Москвы к этому делу нет.

Напомним, «закон Магнитского» был принят в США в 2012 году сразу после отмены поправки Джексона-Вэника. Этот документ предполагает введение санкций в отношении граждан России, которых американские власти считают виновными в нарушении прав человека.

Аналоичные законы уже были приняты в Латвии и Канаде.