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В Госдуме ответили на планы Яроша по захвату Кубани и Воронежа

Политика

Россия проведет бандеровцев по пути гитлеровских предшественников, отметил депутат Госдумы

В Госдуме ответили на планы Яроша по захвату Кубани и Воронежа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Москва, 11 марта 2018, 12:01 — REGNUM  В Госдуме отреагировали на желание украинского националиста Дмитрия Яроша захватить Кубань и Воронеж.

«Если бандеровцы хотят до конца пройти путь своих гитлеровских предшественников, мы их проведём по нему. И поднимем Знамя Победы над Киевом!» — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в соцсети.

Украинский националист Ярош в эфире телеканала ZIK сообщил, что после «зачистки» Донбасса и возвращения Крыма в состав Украины, Киеву необходимо захватить следующие российские регионы: Кубань, Ростовскую область и Воронеж.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярош: Украина может захватить Кубань и Воронеж

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