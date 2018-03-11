Китайские депутаты отменили ограничения числа сроков для главы КНР

Пекин, , 11:49 — REGNUM Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили внесение идей действующего председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о новой эпохе развития социализма с китайской спецификой в конституцию страны. Голосование по утверждению соответствующего законопроект, который был предложен Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, состоялось сегодня, 11 марта, на третьем пленарном заседании сессии ВСНП.

Депутаты признали, что идеи Си Цзиньпина о государственном развитии Китая в новую эру являются «новейшим достижением китаизации марксистской теории». Теперь эти идеи будут фигурировать в основном законе страны наравне с идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, а также теорией тройного представительства (о защите интересов развития передовых производительных сил, культуры Китая и коренных интересов китайского народа).

Одной из самых важных поправок, внесенных в конституцию КНР является исключение из основного закона ограничения полномочий до двух сроков подряд на пребывание для одного гражданина в должности председателя Китайской Народной Республики и его заместителя.

Почти три тысячи депутатов ВСНП одобрили эти конституционные поправки, трое воздержались, двое были против. Отныне Си Цзиньпин может быть переизбран на третий срок на посту председателя КНР в 2023 году, когда завершится десятилетие его пребывания на высшем государственном посту.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в КНР действует конституция, принятая в 1982 году. Последний раз поправки в неё вносились в 2004-м, когда в основном законе страны были закреплены гарантии частной собственности и соблюдения прав человека. Изменять конституцию КНР может только Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), которая и проходит в эти дни в Пекине.

Изменение конституции в Китае знаменует собой серьезные изменения в правящей элите республики. Ранее в неё добавляли лишь идеи Дэн Сяопина — великого китайского реформатора, который фактически создал современный Китай. Также в конституцию добавлялись некоторые формулировки Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао, но без включения их фамилий. Таким образом впервые со времён Дэн Сяопина в конституции будет прописана новая фамилия.

Что касается отмены ограничений на количество сроков пребывания одного человека на высшем государственном посту, то это еще более важное изменение, так как именно это ограничение обеспечивало ротацию элиты Китая и не приводило к «застою». Благодаря этой ротации, в Коммунистическом Китае сменилось «пять поколений» руководства.

Стоит отметить, что ряд политологов относят Си Цзиньпина к так называемой «Шанхайской» элитной группе, которая весьма скептически относится к идеям социализма и коммунизма.