Более 70 тыс. челябинцев проголосуют не по месту жительства

Челябинск, , 09:53 — REGNUM В Челябинской области более 70 тыс. человек смогут проголосовать не по месту своего жительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной избирательной комиссии.

Более 5 тыс. заявлений было подано через территориальные избирательные комиссии, а около 10 тыс. — через многофункциональные центры. Ещё более 55 000 заявлений приняли участковые комиссии. А более 23 тыс. человек подали заявления через портал госуслуг.

До 14:00 по местному времени 17 марта избиратель имеет возможность подать заявление только в участковой комиссии.

«Оформив спецзаявление, сотрудники УИК наклеят на бланк марку, после чего с таким документом можно будет проголосовать по месту нахождения 18 марта 2018 года», — пояснили в облизбиркоме.

Напомним, политологи ожидают на выборах явку не ниже 58%.

14 марта 2004 года явка на выборы президента на территории Челябинской области составила 65,78%. Всего при количестве избирателей 2 679 343 проголосовали 1 762 422. Владимир Путин набрал 70,18%.

2 марта 2008 года при численности избирателей 2 720 320 человека явка составила 68%. Дмитрий Медведев получил 65,63%. А 4 марта 2012 года при численности избирателей 2 757 879 явка была на отметке 62,71%. Владимир Путин завоевал 65,02%.

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