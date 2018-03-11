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Ярош: Украина может захватить Кубань и Воронеж

Политика

И Ростовскую область в придачу

Киев, 11 марта 2018, 09:10 — REGNUM  Бывший глава неонацистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и основатель «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что у Украины есть потенциал для захвата ряда российских территорий. Об этом Ярош заявил в эфире телеканала ZIK.

По словам Яроша, Украине для победы над Россией нужно «зачистить» Донбасс и Крым от «антигосударственного элемента».

«Если мы касаемся Донбасса — это, конечно, освобождение территории и ее зачистка от всякого деструктивного антигосударственного элемента», — сказал Ярош.

Он подчеркнул, что без возвращения Крыма в состав Украины ни о какой победе не может быть и речи и Украина должна вернуться к границам до 2014 года.

А вот уже после этого Украине можно будет подумать о захвате сопредельных российских территорий, считает Ярош.

«Тут главное вернуть территории, а потом мы подумаем, будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина, Воронеж», — заявил Ярош, нацеливаясь на российские территории.

Он уверен, что у Украины есть потенциал для завоевания этих территорий.

Стоит отметить, что украинские националисты никогда не скрывали своих захватнических планов в отношении России. Более того, представители украинских властей, в частности секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов также неоднократно заявлял, что Кубань якобы является украинской территорией.

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Отношения Украины и России

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