Воскресенье, 11 Марта 2018 года
11:02:03 МСК

Армии Сирии удалось освободить большую группу заложников в Восточной Гуте

Политика

Бои к востоку от Дамаска продолжаются

Армии Сирии удалось освободить большую группу заложников в Восточной Гуте
Иван Шилов © ИА REGNUM
Военный конфликт в Сирии

Дамаск, 11 марта 2018, 08:31 — REGNUM  Сирийские правительственные войска освободили большую группу заложников в анклаве террористов Восточная Гута, который расположен рядом с сирийской столицей Дамаском. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что террористы удерживали большую группу мирных жителей в качестве заложников в провинции Дамаск в районе Восточной Гуты в селении Мисраба. Заложники удерживались в подвалах и при необходимости террористы использовали их в качестве живого щита.

Среди освобождённых заложников много женщин и детей.

В данный момент все освобождённые мирные жители были успешно доставлены в Центр временного проживания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Восточной Гуте обострилась после того, как запертым в анклаве террористам удалось достичь шаткого перемирия между собой и организовать объединённое командование. После этого резко возросла интенсивность обстрелов Дамаска из Восточной Гуты.

Сирийские правительственные силы формировали военную операцию в Восточной Гуте, но Запад пытается всеми силами сдержать Дамаск, вплоть до того, что готовится очередная провокация с химическим оружием, когда террористы будут использовать его под видом правительственных войск.

Несмотря на то, что сирийские войска организовали гуманитарный коридор и каждый день действуют гуманитарные паузы, во время которых террористы могут сдаться, а мирные жители покинуть анклав, боевики продолжают удерживать мирных жителей и не намерены сдаваться. Более того, они препятствуют выходу мирных жителей из Восточной Гуты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Операция ВС Сирии против анклава боевиков в Восточной Гуте

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить