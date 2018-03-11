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Министр коммерции КНР: Китай не хочет торговой войны с США

Политика

Но готов к ней

Пекин, 11 марта 2018, 08:05 — REGNUM  Министр коммерции Китайской Народной Республики Чжун Шань заявил, что его страна совершенно не хочет начинать торговую войну с США. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает агентство «Синьхуа».

Чжун Шань заявил, что Китай никогда не будет инициатором торговой войны с США, но при этом всегда готов защищать свои интересы.

Также министр подчеркнул, что победителей в торговой войне не будет — она лишь приведет к катастрофическим последствиям для обеих стран, а также для всего мира.

Стоит отметить, что в последние дни представители китайских властей сделали серию заявлений, касающихся взаимоотношений с США. Основной лейтмотив этих заявлений в том, что Китай не стремится к какой-либо конфронтации с США и хочет продолжать сотрудничество. Но в случае агрессивных действий со стороны США КНР готова защищать свои интересы.

Дело в том, что нынешний президент США Дональд Трамп ещё в период предвыборной кампании говорил о том, что Китай является чуть ли не главным геополитическим противником Америки. Придя к власти, Трамп продолжил курс на конфронтацию с Китаем.

Однако сильным сдерживающим фактором в этой конфронтации является то, что подавляющее большинство потребительских товаров на рынке США производятся в Китае. В связи с этим Трамп пытается заставить американский бизнес вывести свои предприятия из Китая обратно в США. Пока у него не очень это получается.

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Китайско-американские отношения

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