Трамп хочет заключить с Ким Чен Ыном «величайшую сделку»

Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уверен, что в ходе переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики он сможет заключить «величайшую сделку для мира». Такое заявление Трамп сделал 10 марта, выступая на политическом митинге в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания).

«Всё может закончиться ничем, либо мы сядем и заключим величайшую сделку для всего мира», — заявил Трамп.

Он также выразил мнение, что именно сейчас Северная Корея действительно хочет добиться мира.

«Думаю, пришло время, и я думаю, что мы показали большую силу», — считает Трамп.

Кроме того американский президент уверен, что гипотетический договор, который может быть заключен в ходе переговоров с главой КНДР, сможет разрядить общую ядерную напряженность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Трамп заявил, что согласен лично встретиться с северокорейским лидером и обсудить ядерную проблему Корейского полуострова. Трамп отметил, что власти КНДР готовы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

На данный момент нет точной даты предполагаемой встречи. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уже заявила, что никакая встреча не состоится до тех пор, пока КНДР не выполнит ряд условий. Речь идёт о неких конкретных действиях по денуклеаризации, которые власти США ожидают от КНДР.

Стоит отметить, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон также заявил, что встреча не является переговорами между странами, для которых условий «пока нет». По словам главы американского внешнеполитического ведомства, решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.