Воскресенье, 11 Марта 2018 года
11:03:29 МСК

«Безобразие»: ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на «одного из кандидатов»

Политика

Поступки претендентов на президентский пост обусловлены их собственным воспитанием, культурой и этикой

Москва, 11 марта 2018, 05:20 — REGNUM  Нецензурная брань кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского в адрес его соперницы Ксении Собчак стала поводом для обращения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в Генпрокуратуру. Об этом в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она подтвердила, что «один из кандидатов» позволил себе в ходе теледебатов безобразный поступок — матерную брань. ЦИК отреагировал незамедлительно — в Генеральную прокуратуру было направлено соответствующее письмо.

По словам Памфиловой, ЦИК обязан следить за тем, чтобы кандидатов в президенты «никто не обижал». Поведение по отношению к ним должно быть корректным.

Однако поступки претендентов на президентский пост обусловлены их собственным воспитанием, культурой и этикой. Здесь ЦИК не может делать им замечания, пояснила она.

Председатель Центризбиркома добавила, что снять кого-либо из кандидатов с выборов уже нельзя. Такое могло произойти до 9 марта в том случае, если бы кто-то из них подал в суд на конкурента.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля дискуссия между кандидатами в президенты РФ Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак переросла в матерную брань и выплескивание воды на оппонента. Сначала из уст лидера ЛДПР прозвучали слова «дура» и «базарная девка», а затем и непечатные выражения. Вылитый Собчак стакан воды не охладил Жириновского.

Напомним, выборы президента пройдут в России 18 марта. Помимо Жириновского и Собчак, на высший государственный пост претендуют кандидат от КПРФ Павел Грудинин, выдвинутый «Коммунистами России» Максим Сурайкин, председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, сооснователь «Яблока» Григорий Явлинский и действующий глава государства Владимир Путин.

Читайте также: Собчак вылила на Жириновского стакан воды в ходе дебатов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Предвыборная кампания кандидатов в президенты — 2018

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить