Интервью Путина телеканалу NBC опубликовано полностью

Москва, , 02:38 — REGNUM Полный текст беседы российского президента Владимира Путина и журналистки американского телеканала NBC Мегин Келли опубликован пресс-службой Кремля. Интервью состоялось в Москве и Калининграде 1 и 2 марта.

Глава Российского государства отвечал на вопросы Келли на протяжении полутора часов. Речь шла об отношениях Москвы и Вашингтона, новом российском вооружении, войне в Сирии, так называемом «вмешательстве» РФ в американские выборы, работе Путина на посту президента.

Так, Путин в очередной раз заявил о непричастности России к исходу президентских выборов в США в 2016 году и призвал американскую сторону к сотрудничеству. Он отметил, что «Россию нигде невозможно сдержать», более того, «друг друга сдерживать, нападать, подозревать в чём‑то» совершенно ни к чему.

Читайте также: Путин: Химоружие в Сирии применяют террористы

Своим самым большим достижением и вместе с тем самым значительным промахом на высшей государственной должности Путин назвал экономическую ситуацию в стране. Экономика РФ выросла почти в два раза, настолько же сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, отметил президент.

Однако в бедности живет еще слишком много людей. Разрыв между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало, необходимо ликвидировать, добавил он.

Читайте также: Путин: С 2000 года думаю о преемнике

Владимир Путин также признался, что не читает «твиттер» своего американского коллеги Дональда Трампа, не ведет собственный микроблог и никогда не ездил верхом на медведе. Он также рассказал, что не контролирует все высказывания сотрудников своей администрации.

Так, говоря о своем пресс-секретаре Дмитрии Пескове, Путин отметил, что иногда тот «несёт пургу».

Читайте также: Телеведущая NBC Мегин Келли заявила, что Путина «перемудрить» невозможно