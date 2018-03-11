Зачем Порошенко пообещал «зачистку Донбасса»

Сергей Гуркин, , 00:13 — REGNUM

В пятницу, 9 марта, президент Украины Петр Порошенко встретился с несколькими сравнительно известными в стране блогерами и обсудил с ними насущные вопросы. Другими словами, рассказал им, насколько хорошо они будут дальше жить под его руководством.

Самым громким из откровений Порошенко стала обещанная им «зачистка Донбасса». «План такой, — пересказал речь президента блогер под ником Мартин Брест (орфография и пунктуация автора — прим. ИА REGNUM ). — Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ЗСУ (вооруженные силы Украины — прим. ИА REGNUM ) и зачищают Донбасс, в стиле «без оружия — живи, с оружием — смерть».

«Как пойдет сама зачистка — мало кто может спланировать, — добавил блогер. — Алэ: выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается».

Нужно добавить, что на той же встрече с блогерами Порошенко «дал им понять» (как это сформулировал один из участников встречи), что он собирается переизбираться в 2019 году. Это важное дополнение, которое многое объясняет.

Для начала констатируем, что, поскольку в администрации президента Украины не опровергают сообщений блогеров, они соответствуют действительности. То есть Петр Порошенко действительно обещал нарушать Минские соглашения как в части отношения к местным жителям вообще, так и в плане амнистии в частности.

Добавим, что на эту встречу он пригласил преимущественно так называемых «порохоботов», то есть блогеров, которым его администрация в той или иной форме платит зарплату. Все без исключения по-настоящему влиятельные украинские блогеры к Порошенко относятся крайне отрицательно, и данная встреча была не «диалогом с обществом», а его предвыборной имитацией.

В-третьих, есть все основания предполагать, что рассказы о «зачистке» не готовились заранее и появились по принципу «Остапа несло». Президент компании Roshen в окружении заглядывающих ему в рот юных «лидеров мнений» хотел показать себя крутым дядькой. Имитация брутальной речи в его исполнении выглядит донельзя комично, но другого способа на Банковой улице не придумали.

Можно обратить внимание и на то, что рассуждения Порошенко относительно Донбасса вообще не учитывают присутствия местных жителей. Они воспринимаются как пассивный материал, который можно «зачистить». Такое отношение сформировано не только личным бескультурьем лидеров майдана, но и полной аполитичностью граждан Украины в ее нынешних реальных границах. Но Донбасс, тем более после четырех лет гражданской войны — это совсем другое дело. Порошенко об этом не помнит или не хочет помнить.

Вполне логично предположить, что слова о «зачистке Донбасса» — всего лишь имитация сильной руки. Порошенко склоняют (и, скорее всего, склонят) к введению миротворцев и реализации Минских соглашений. Чтобы как-то уменьшить контраст между бравой риторикой националистов и реальностью поражения в гражданской войне, нужно отыгрываться хотя бы на словах. Пока еще можно.

Но тут есть одно важное «но». Жители Донбасса — живые, реальные люди, которые все слышат и все помнят. Как бы ни были сформированы государственные границы, они не забудут и не простят майдану этих лет и этой войны. Впрочем, Порошенко так или иначе не может рассчитывать на их голоса. Бороться за них для него нет никакого смысла.

Порошенко, что весьма характерно для украинских политиков, пытается усидеть на всех стульях сразу. Западным кураторам он хочет показать, что он — демократический договороспособный лидер, а своим младшим товарищам и конкурентам по олигархии и власти — что он мощный хозяин, который останется на Банковой улице и после 2019 года.

Но его попытка усидеть на двух стульях заканчивается тем же, чем и все подобные попытки. Он не выглядит ни демократом, ни хозяином. Он выглядит жуликом, который пытается обмануть всех. Для того, чтобы быть компромиссной фигурой, недостаточно находиться посередине, нужно еще быть вменяемым политиком. Петр Порошенко с каждым месяцем все меньше похож на такого политика.