«Маразм крепчает»: В Крыму отреагировали на угрозы украинского депутата

Симферополь, , 19:30 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров, заявивший о возможном выселении граждан Российской Федерации с территории Крыма, изжил свое «политическое время». Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT.

«Хочется сказать, что маразм крепчает, — сказал Гемпель. — Я просто уверен, что такие политики, как Чубаров, да и многие другие, которые сидят в Верховной раде, изжили свое политическое время».

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма добавил, что украинские политики не могут распоряжаться выбором граждан РФ, в каком российском регионе им жить.

Ранее депутат Верховной рады Украины Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» сообщил, что проживающие в Крыму граждане Российской Федерации должны будут покинуть полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Официальный Киев не признает волю жителей Крыма и считает территорию полуострова частью Украины.

Читайте также: Депутат Верховной рады пригрозил гражданам РФ выселением из Крыма