Курильская шахматная партия: после 20 хода Россия в цугцванге?

Вячеслав Зиланов, , 08:00 — REGNUM

Курильская тема продолжает оставаться в центре внимания широких кругов российской общественности, о чем свидетельствует публикации на сайте ИА REGNUM, в еженедельнике «АиН» и других СМИ.

Особо в ряду этих публикаций стоит открытое Обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину по празднованию «Дня Победы над Японией», которое подписали участники военных боев с милитаристской Японией, известные ученые, общественные деятели, представители ветеранских организаций и которое впервые было опубликовано на данном сайте 30 октября 2017 года.

Это Обращение направлялось Президенту РФ. Однако, ввиду отсутствия ответа по существу поднятого вопроса, Обращение, к которому дополнительно с того времени присоединились многие общественные деятели и организации, вторично было выставленного на данном сайте 28 февраля 2018 года и вновь направлено Президенту РФ. И вновь ответа по существу вопроса от гаранта Конституции нет.

Хотя справедливости ради надо признать, Администрация Президента в лице чиновников разного уровня все же подтвердили о том, что Обращение получено и… оно направлено, а точнее выражаясь, по — спортивному, «отфутболено» в Правительство России. Последнее в свою очередь «пасануло» в Министерство обороны РФ, да еще и… в Министерство труда и социальной защиты и т. д. Другими словами полетел мяч — «День Победы над Японией» по всему правительственному «футбольному полю». А что бы приструнить настойчивую патриотическую общественность, которая еще и осмеливается к самому Президенту РФ обращаться, да еще и поучает служивых президентской администрации, что они ответы дают с превышением своей компетенции, рекомендует им, аж такой зам. начальника Департамента письменных обращений, как Панов можете «…обжаловать принятое по этому обращению решение… в судебном порядке…». Вот так ни много ни мало, а шлепайте вы все ветераны войны, общественники, ученые со своим «День Победы над Японией» в суды и там доказывайте, что мы — президентские служивые — не те ответы вам шлем. Напомню служивым АП, если они запамятовали, что «День Победы над Японией» равен по значению в Великой Отечественной войне такому дню как «День Победы над Германией». Об этом и равноценные медали ВЕТЕРАНЫ нашего отечества с гордостью носят, а кого уже нет, то дети, внуки бережно хранят.

А чего же добиваются авторы Обращения к Президенту Российской Федерации В.В. Путину? Только одного и об этом они, в конце Обращения прямо и пишут «Считаем, что сознательное замалчивание, и, по существу, неправомерная отмена Дня победы над Японией требует тщательного расследования, а дата 3 сентября — официального признания днем всенародного торжества — праздником победы над Японией». Решение данного вопроса очевидное: доложить Президенту РФ с подготовленным указанием, в котором было бы ясно отражено — Указ о праздновании ежегодно 3 сентября Дня победы над Японией от 2 сентября 1945 года никто не отменял, посему впредь праздновать его. И все!

Так почему же это не делается? Полагаю потому, что День победы над Японией был, вероятно, «сдан-пожертвован» нашей стороной в ходе той, образно выражаясь, курильской шахматной партии — партии переговоров Абэ — Путина, которая вот уже продолжается в ходе их 20 встреч-ходов.

Небольшое отступление от темы с тем, чтобы поделиться со служивыми российского АП в назидании им, как в подобных случаях реагирует братский нам белорусский АП. Будучи, в свое время, по личным делам в Минске передал письмо на имя Президенту Белорусской Республики А.Г. Лукашенко, приложив к ней книгу «Русские Курилы. История и Современность». Ответ даже не ожидал, но он последовал, найдя меня в Мурманске, без проволочек и конкретный. Берите пример служивые российского АП от своих белорусских коллег!

В скором времени, после российских выборов, предполагается осуществить 21 встречу-ход лидеров России и Японии. На ней В. Путину, играющему, судя по всему, черными, придется делать очередной ход в непростой, по моему мнению, ситуации. Судя по всему, российская сторона оказалась в цугцванге. В шахматах, как известно, этим термином характеризуют такое положение игрока, который должен делать свой ход и при любом ходе он ухудшает свое положение. Как такое могло произойти?

Анализ проходящих переговоров на кону, которого «Мирный договор в обмен на два острова южных Курил: Кунашир и Итуруп, а также остров Малой Курильской гряды и о. Шикотан» отрывочно освещается официальными как российскими, так и японскими кругами, зато подробно анализируется специалистами, учеными, журналистами в СМИ. Достаточно сослаться на ряд публикаций и на данном сайте, что позволяет автору, ограничится краткими тезисами промежуточных итогов этих переговоров. При этом следует учитывать, что эти краткие итоги личное мнение автора, которые могут быть с элементами субъективности.

Итак. Публично Россия, исходя из официальных заявлений Президента РФ В. Путина (он ведет самостоятельно переговоры — находится за шахматной доской и двигает фигуры) и Министра иностранных дел РФ С. Лаврова (постоянно участвует в переговорах — секундант (в шахматной терминологии) В. Путина), не ведут никаких переговоров с японской стороной о передаче ей южных Курил, островов Малой Курильской гряды и о. Шикотан. Более того, ими неоднократно заявлялось, что у России нет никаких территориальных притязаний к Японии. Это Япония имеет территориальные притязания к России, но мы — Россия — их не признаем. Если не признаем, то зачем сели за стол переговоров?

Вмести с тем, что касается мирного договора, то его, по мнению В. Путина и С. Лаврова, следовало бы заключить ввиду ранее взятых обязательств (Декларация 1956 года) и для дальнейшего развития двухсторонних отношений. Напомню, что, действительно, по Декларации 1956 года была договоренность между СССР и Японией о заключении мирного договора и последующей ей передачи «…островов Хабомаи (малая Курильская гряда в современной терминологии; пояснение автора) и острова Сикотан (Шикотан в современной терминологии) с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора…». Однако, а именно, в 1960 году ввиду подписания «Договора о взаимном сотрудничестве и безопасности» между США и Японией эта договоренность о заключении мирного договора была Советским Союзом аннулирована, поскольку возникла угроза использования передаваемых островов в военных целях американцами. Тем не менее, российская сторона, исходя из складывающей ситуации, все же ведет переговоры о заключении с Японией мирного договора. И такой подход, якобы был предложен в свое время В.В. Путину японской стороной.

Другой точки зрения придерживается Япония. Ее лидер премьер-министр С. Абэ (он ведет самостоятельно переговоры — находится за шахматной доской и двигает фигуры) и Министр иностранных дел Т. Коно (участвует в переговорах как секундант (в шахматной терминологии) С. Абэ) заявляют о том, что действительно ведут переговоры с российской стороной по заключению мирного договора в увязке с решеним территориального вопроса. И, в частности, возвращения ей островов южных Курил, островов Малой Курильской гряды и о. Шикотан. Именно эти острова провозглашены Парламентом Японии как «Северные территории Японии». Эта принципиальная позиция японской стороны остается неизменной все 20 встреч — ходов, переговоров на высшем уровне.

Таким образом, ведя курильскую шахматную партию С. Абэ и В. Путин, диаметрально по-разному оценивают возможности заключения мирного договора. К тому же им приходиться учитывать еще и то мнение большинства населения по данной проблеме, которая существует у них в стране. А она такова: в России — ни пяди своей территории; в Японии — даешь все южные Курилы, Малую Курильскую гряду и о. Шикотан. В этих условиях вероятно С. Абэ предложил, а В. Путин согласился, не просчитав последствий, пойти по пути укрепления доверия между населением сторон и прежде всего на островах «японских претензий» посредством «совместной хозяйственной деятельности». А это по существу косвенное признание японских территориальных притязаний на эти острова! Видимо, именно в целях «укрепления доверия», российская сторона и сдала празднования Дня Победы над Японией. Дескать, нечего соседа, хотя и в прошлом милитариста и соратника фашисткой Германии, раздражать празднованием Дня Победы над Японией.

В этих условиях, когда российская сторона сдает свои позиции, японская сторона продолжает свои наступательные действия, требуя осуществления «совместной хозяйственной деятельности» на островах, на которые она претендует по особым законам — правилам, разработанным с ее участием. Если российская сторона пойдет на это, то вновь дополнительное косвенное признание ее территориальных притязаний на эти острова.

Таким образом, накануне 21 очередной встрече В. Путина с С. Абэ, которая предположительно состоится в мае 2018 года и на которой будут продолжены переговоры по мирному договору, нашей стороне придется делать очередной ход в этой курильской партии в условиях, когда она оказалась, по моему мнению, выражаясь шахматным языком, в цугцванге. Согласится В. Путин продолжать «укреплять доверие» по японским рецептам, следовательно, неизбежно нарушение российского законодательства. Откажется, неизбежно последует вывод: «Вот опять российская сторона не соблюдает ранее достигнутых договоренностей».

В этих не простых условиях уже и министр иностранных дел России С. Лавров, он же и секундант В. Путина в курильской шахматной партии, накануне 21 встречи как бы «успокаивает» своего шефа и российскую общественность и дает понять, что не всё так плохо в ней. В частности, Лавров так оценивает сложившуюся ситуацию на переговорах: «…да мы хотели бы конечно заключить мирный договор, как об этом договаривались в 1956 году, когда принимали соответствующую декларацию…». Далее он касается «успехов» на переговорах «…у нас есть договоренность двух лидеров, президента и премьер-министра, о совместной хозяйственной деятельности на 4-х островах, одобрены 5 конкретных проектов, но они достаточно скромные: аквакультура, туризм… Важные, интересные, создающие рабочие места проекты, но пока, конечно, достаточно скромные». И еще министр утверждает, что «…совместная хозяйственная деятельность это уже шаг в направлении совместной работы на этих самых островах». А что же предложила в ответ на это «шаг российской стороны» японская сторона? Об этом тишина! Хотя сам С. Лавров все же считает: «Мы существенно продвинули наши отношения, прежде всего политический диалог на высшем уровне, действительно доверительный, откровенный, товарищеский, честный». Вот оно ключевое слово «политический диалог» и уж ради него мы, как говорится, «за ценой не постоим». Глядишь, и южные Курилы, выражаясь флотским языком, протабаним. Ну, в крайнем случае, Малую Курильскую гряду и о. Шикотан отдадим.

А что же в действительности, в практическом плане, произойдет, если лидеры двух стран все же договорятся о заключении мирного договора на основе Декларации 1956 года? По ней, еще раз напомню, российская сторона должна передать японской стороне после заключения мирного договора «…островов Хабомаи (Малая Курильская гряда в современной терминологии; пояснение автора) и острова Сикотан (Шикотан в современной терминологии)…». В этом случае Россия потеряет наряду с упомянутыми островами еще и не менее 110 тыс. кв. км своей 200-мильной экономической зоны и около 200 тыс. т потенциальных рыбных уловов.

Однако с тем, что бы это произошло, японской стороне надо еще и получить «добро» от США. Ведь Япония, как выражались в ХХ веке, «непотопляемый авианосец США». Правда, уже в ХХI веке этот тезис сомнителен. Современные разрушительные средства таковы, что любой «непотопляемый авианосец» сделают не существующим.

Тем не менее, японская внешняя политика по-прежнему остается зависимой, да еще и по такому вопросу, как мирный договор с Россией, от США. Вот, видимо, только такая оказывается наша палочка-выручалочка, как не примеряемая позиция США по отношению к заключению мирного договора между Россией и Японией, убережет все же нас от неизбежных территориальных потерь в случае заключения такого мирного договора.

Правда, теплится еще одна надежда, что Президент Российской Федерации В.В. Путин, оказавшись в курильской партии в цугцванге, раз и навсегда закроет этот японский территориальный вопрос к удовлетворению российского населения и прежде всего тех, кто проживает на Курильских островах.