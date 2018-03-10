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Депутат Верховной рады пригрозил гражданам РФ выселением из Крыма

Политика

Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г

Депутат Верховной рады пригрозил гражданам РФ выселением из Крыма
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Украина

Киев, 10 марта 2018, 17:42 — REGNUM  Проживающие в Крыму граждане Российской Федерации должны будут покинуть полуостров. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины, лидер «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров в эфире украинского «Пятого канала».

«Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, (…) что они будут обязаны выехать», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г. Власти Украины не приняли результаты референдума.

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