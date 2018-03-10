Из Брюсселя президент Грузии направится в Вашингтон

Тбилиси, , 17:23 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили после окончания визита в Брюссель направится в США. Об этом 10 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в его пресс-службе.

До визита в Вашингтон Георгий Маргвелашвили в Брюсселе встретился с американскими сенаторами и конгрессменами и обсудил с ними вопросы национальной и региональной безопасности.

Стороны также рассмотрели вопросы евроатлантической интеграции Грузии и подготовку к предстоящему саммиту НАТО. Георгий Маргвелашвили выразил надежду, что вопросу Грузии на этом саммите будет уделено особое внимание.

Президент Грузии подчеркнул, что США играют особую роль с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, говорится в сообщении.

Визит Георгия Маргвелашвили в Брюссель начался 7 марта и завершается 10 марта. В ходе визита он провел встречи с высокопоставленными представителями Евросоюза и НАТО. В числе других вопросов президент Грузии обсудил гибель гражданина Грузии Арчила Татунашвили в Цхинвальской больнице и попросил содействия в вопросе выдачи тела погибшего грузинской стороне.

Арчил Татунашвили вместе с двумя другими гражданами Грузии был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля стало известно, что он скончался в Цхинвальской больнице. Югоосетинская сторона до сих пор тело погибшего его родным не выдает, мотивируя отказ необходимостью проведения экспертизы на территории России. В Тбилиси подозревают, что Татунашвили скончался в результате учиненного над ним физического насилия.