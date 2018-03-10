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Решение о «пропуске» Собчак в Крым примут украинские пограничники

Политика

В марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины

Решение о «пропуске» Собчак в Крым примут украинские пограничники
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 10 марта 2018, 17:18 — REGNUM  Украинские пограничники примут решение о пропуске на территорию Крыма кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак в момент попытки пересечения границы. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в интервью УНН.

«Решение (пограничниками) будет приниматься при попытке пересечения ею (Собчак) границы», — сказал он.

Напомним, 6 марта 2018 г. телеведущая Ксения Собчак официально обратилась к украинскому руководству за разрешением отправиться в российский Крым через территорию Украины.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав РФ после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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