Порошенко назвал «следующий шаг» Украины на пути в НАТО

Киев, , 16:32 — REGNUM Официальный Киев приветствует решение НАТО признать Украину «страной-аспирантом» альянса. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в соцсети Facebook.

«Приветствую важное, долгожданное и логичное решение НАТО повысить уровень амбиций Украины в отношении альянса, — написал Порошенко. — Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО».

Порошенко добавил, что «следующим шагом» для официального Киева будет «План действий по членству для Украины».

«Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу (генсек НАТО Йенс Столтенберг) в феврале 2018 г., где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом альянса», — отметил украинский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Североатлантического альянса подчеркнули, что в настоящий момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление к членству в военном блоке. Речь идёт об Украине, Боснии и Герцеговине, Грузии и Македонии.

Читайте также: Военный блок НАТО предоставил Украине статус «страны-аспиранта»