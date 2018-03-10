Турция не будет мириться с санкциями со стороны США и даст ответ

Анкара, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявило, что Анкара неминуемо ответит на введение властями США антитурецких санкции. Об этом Чавушоглу заявил в интервью газете Zeit.

«Если они (США — ИА REGNUM ) желают наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны», — сказал Чавушоглу.

Он подчеркнул, что США вообще не должны угрожать Турции, так как эта страна является членом военного блока НАТО.

«США угрожают многим, говоря что-то вроде: «Не покупайте газ из той или иной страны». Так не пойдёт», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Напомним, власти США пригрозили Турции санкциями, если Анкара закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. При этом контракт на эту закупку уже заключен. Кроме того, в Вашингтоне крайне негативно относятся к проекту газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ пойдёт как в Турцию, так и в страны Южной Европы в обход ненадежной Украины.