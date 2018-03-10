Президент Грузии призвал к единой политике в отношении России

Тбилиси, , 15:35 — REGNUM Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает, что правительство страны проводит в отношении России политику стратегического терпения. По информации пресс-службы президента Грузии, об этом Георгий Маргвелашвили заявил в ходе своего рабочего визита в Брюссель.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что на всех встречах мы говорим в рамках той стратегической политики, которая осуществляется после того, как мы пришли к власти в 2012 году. Это политика стратегического терпения», — заявил Маргвелашвили.

По его словам, основанием для такой политики стала декларация, принятая парламентом страны в 2013 году, и правительство до сих пор продолжает работать в рамках этого документа.

«За эти годы я не слышал, чтобы кто-нибудь поставил под вопрос правильность развития политики стратегического терпения или высказал сомнение в том, что ожидаемые от нее далеко идущие результаты не наступят», — отметил Маргвелашвили.

Документом, о котором говорит президент Грузии, была резолюция о направлениях внешней политики страны, которую парламент Грузии принял 8 марта 2013 года. В нем определены задачи внешней политики Грузии в отношении основных партнеров — США, НАТО, ЕС, ближайших соседей, стран региона, а также — отдельно — России.

Согласно резолюции, Грузия ведет диалог с Россией в формате Женевских переговоров и в двустороннем формате с целью урегулирования конфликта и формирования добрососедских отношений в регионе. Грузия также должна способствовать сближению интересов США, ЕС и России на Южном Кавказе исходя из собственных государственных интересов.

Тему отношений с Россией и «агрессивной политики» России президент Грузии затронул и на встрече по теме обновления процесса евроатлантической интеграции, которая прошла 10 марта в Брюсселе.

Говоря об исходящих от России «угрозах», Георгий Маргвелашвили подчеркнул важность восприятия общей картины и предложил на делить вопрос на «грузино-российский» и «украинско-российский» конфликты.

«Пока мы будем пытаться делить вопрос на грузино-российский, российско-украинский конфликты и российско-молдавскую проблему и пока не будем достаточно смелы, чтобы увидеть полную картину, думаю, мы не сможем понять общую политику России. Кроме того, если мы не желаем слушать россиян, не желаем слушать выступления Путина, думаю, что мы задаем неправильный вопрос. Чтобы понять, какие намерения есть у России и какова ее политика, особого интеллекта не нужно. Русские очень прямые и во многих отношениях очень откровенные», — заявил президент Грузии.

По мнению Георгия Маргвелашвили, Россия планирует стать контролирующей силой в своем ближайшем соседстве, и чтобы избежать этого контроля, Грузия, Украина и Молдавия должны объединить свою политику в отношении России.