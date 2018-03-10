Путин: С 2000 года думаю о преемнике

Москва, , 13:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 2000 года он думает о своем политическом преемнике. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

По словам Путина, он стал думать о преемнике сразу после того, как впервые стал президентом России в 2000 году. При этом президент подчеркнул, что даже если он кому-то и симпатизирует, то это не важно, поскольку выбрать главу государства могут только российские граждане.

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», — сказал Путин.

Журналистка NBC на это заметила, что, по мнению ряда экспертов, с приходом других людей к власти в России, сделанное ранее Путиным будет разрушено. Российский лидер с ней не согласился.

«Ваши так называемые эксперты выдают желаемое за действительное. Я уже много слышал бредней по этому поводу», — сказал президент России.

Он подчеркнул, что нет никаких оснований думать о том, что к власти в России обязательно придут люди, которые будут готовы разрушить всё, что Путин создавал последние годы.

«Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений», — отметил президент.

Глава государства отметил, что очень многим, особенно в США, хотело бы, чтобы в России к власти пришли люди, которые всё будут разрушать и уничтожать.

Также Путин выразил уверенность, что во многих странах, в том числе и в США, заинтересованы в стабильной России.

«Но не думаю, что они правы, потому что Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом — в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность, заглянуть хотя бы на 25−50 лет вперёд», — сказал российский лидер.