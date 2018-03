Почему США равнодушны к страданиям христиан Сирии

Станислав Стремидловский, , 13:17 — REGNUM

Без срочных действий со стороны США христианство на «исторических библейских землях — таких как Ирак, Сирия и Турция — окажется в состоянии клинической смерти» до 2030 года. Нынешняя администрация в Вашингтоне на словах заявила, что с этой ситуацией нельзя мириться. Пришло время и делами продемонстрировать разворот от имевшего место быть фактического отказа предыдущих администраций заниматься судьбой христиан на Ближнем Востоке, которых преследуют исламисты.

С таким заявлением на днях выступил директор Всемирного конгресса арамейцев (WCA) Джонни Мессо. Он напомнил, что в сентябре 2007 года на тот момент сенатор Барак Обама в письме государственному секретарю Кондолизе Райс выразил «озабоченность по поводу христианских и других немусульманских религиозных меньшинств Ирака». Однако восемь лет Обамы как главы Белого дома принесло только ухудшение, так как если «президент Джордж Буш, возможно, открыл врата ада для иракских христиан, президент Обама не только раскрыл их сильнее, но и натравил демонов на Сирию». Заявления администрации Трампа породили новые надежды. Вице-президент США Майк Пенс сообщил о том, что «помощь христианам в пути». Президент США Дональд Трамп «способствовал разгрому ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии». Однако, подчеркивает лидер WCA, «в результате провала американской внешней политики» христиане массово исчезают там, где «зародилась традиционная и до сих пор главная религия Америки (и Европы)». Ввиду своих христианских корней и идентичности США имеют моральные обязательства перед колыбелью христианства, заключает Мессо.

Говорить, что Вашингтон ничего не делает для христиан Ближнего Востока, было бы преувеличением. Делает. Но в основном для иракских общин. Связано это, скорее всего, с тем, что Ирак от джихадистов освобождала западная коалиция во главе с США. Американцы присутствуют в стране, занимаются ею на политическом и военном уровнях. Конкурентов, например, в лице России, у них здесь нет, поэтому, помогая иракским христианам, они могут поставить такие действия себе в заслугу целиком. Касается это не только официального Вашингтона, те же благотворительные американские католические организации разрабатывают проекты восстановления христианских общин преимущественно для Ирака. Что касается Сирии, то здесь ситуация принципиально иная, что подтверждают события последних недель, связанные с Восточной Гутой и Дамаском, где сирийские правительственные войска при поддержке российских военных выбивают боевиков, атакующих мирных жителей. Западные политики и средства массовой информации буквально набросились с обвинениями в адрес Башара Асада и Москвы, что возмущает сирийских христиан.

Как сообщил дон Мунир Анаки, директор Салезианцев Дона Боско в Дамаске, итальянскому изданию Tempi, «Гута — это не район жертв, преследуемых режимом, как вы говорите. Это полная противоположность. В течение многих лет оттуда запускали ракеты по столице, убивая невинных гражданских лиц. Сколько детей здесь погибло, о которых никто не говорит! Это не оппозиция, это террористы, собравшиеся здесь со всего мира, и сирийская армия имеет право защищать достоинство сирийцев и страны». Глава Дамасской епархии Армянской апостольской церкви епископ Армаш Налбандян связывает трагедию Восточной Гуты с тем, что 30 января в Сочи успешно прошел Конгресса сирийского национального диалога. Он добился прогресса в мирном процессе, что «воинствующие исламисты» восприняли как «катастрофу». Сирийские монахини — траппистки обвинили «международные организации, западные канцелярии и крупные новостные сети» в «лобовой атаке на Дамаск и Асада», которые будто бы виноваты в преднамеренном нападении на Восточную Гуту. Но именно оттуда «начались нападения на гражданских лиц, которые живут в районе, контролируемом правительством, а не наоборот». А предстоятель Сиро-Яковитской церкви патриарх Игнатий Ефрем II выразил возмущение заявлением Всемирного совета церквей, который «забыл» упомянуть сотни жертв, включая детей, убитых боевиками из Восточной Гуты.

Американские христиане просто молчат. Хотя те же католики могли возвысить свой голос, ведь и папа Римский Франциск, и Святой престол постоянно обращаются к теме страданий сирийских христиан. Проблема здесь в том, что, как показывают данные недавнего опроса Aid to the Church in Need-USA / McLaughlin & Associates, американские католики преследованиями христиан обеспокоены меньше, чем торговлей людьми, бедностью, изменением климата и глобальным кризисом беженцев. Почти 50% респондентов видят, как сильно занят этой проблемой понтифик, и только 27% — как их местный епископ и 24% — их приход. Помимо того, американские католики-республиканцы — и это уже итоги мартовского исследования Pew Research — демонстрируют «признаки растущего недовольства папой Франциском», считая его «слишком либеральным и наивным». Соответственно, от этой группы трудно ждать того, что они окажут давление на Белый дом, призвав Трампа прислушаться к понтифику по вопросу преследования тех же сирийских христиан.

В такой ситуации, похоже, Русская православная церковь, которая вместе с католиками говорит о необходимости защиты христиан в Сирии, выступает с гуманитарными проектами, разрабатывает планы возрождения христианского присутствия в стране, могла бы проявить инициативу, активизировав диалог с американскими протестантами. Ведь их мнение для Белого дома значение имеет. Тем более что у Московского патриархата есть в протестантской среде и собеседники, и опыт взаимодействия. Напомним, что в мае 2017 года делегация РПЦ во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом (Алфеевым) посетила Всемирный саммит христианских лидеров в защиту гонимых христиан, который состоялся в Вашингтоне. Организатором саммита выступила Евангелистская ассоциация Билли Грэма. Как сообщалось на сайте ОВЦС, перед началом пленарного заседания российский митрополит переговорил с вице-президентом Пенсом и выразил «убеждение в том, что для преодоления террористической угрозы необходимо создать единую всемирную антитеррористическую коалицию, в которой бы приняли участие Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация». РПЦ по силам сегодня продолжить эту линию в сотрудничестве с главой Евангелистской ассоциации Франклином Грэмом.