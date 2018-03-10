Блеф и нищета тбилисской дипломатии

Станислав Тарасов, , 12:37 — REGNUM

На улице март, до лета еще далеко. Но премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили именно сейчас решил вспомнить о наступающей десятой годовщине августовской войны и выступил с публичным обращением к России. Его заявление опубликовано, некоторые фрагменты его достойны широкого цитирования.

«В августе текущего года исполнится десять лет с войны 2008 года. Это драматическое явление оставило глубокий след в сознании грузинского народа и в грузино-российских отношениях, — говорится в обращении главы правительства Грузии. — Прерваны дипломатические связи. Признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона фактически поставило в тупик перспективу установления нормальных межгосударственных отношений. Теперь мы стоим перед выбором — встретить данную дату взаимными обвинениями и острыми заявлениями, недостатка которых в течение этих лет, действительно, не было, или сделать разумные, пусть даже небольшие, шаги, чтобы вывести наши отношения из этого заколдованного круга. Мы раньше заявили и сейчас подтверждаем, что мы заинтересованы в достижении реального прогресса в процессе международных Женевских дискуссий, ради чего я подтвердил готовность своего личного участия. Мы также готовы к прямому диалогу с абхазами и осетинами, и с данной точки зрения приветствовался бы реально конструктивный подход российской стороны. В случае существования политической воли, мы считаем возможным осуществление и других разумных шагов».

Формально появление заявления Квирикашвили связано с событиями в Южной Осетии, где 22 февраля этого года правоохранительные органы задержали двух граждан Грузии, которых КГБ Южной Осетии подозревает в участии в геноциде осетин. Один из них скончался в больнице Цхинвала. Власти республики заявили, что после проведения независимой экспертизы тело будет передано грузинской стороне. В Грузии после этого начались протесты. Глава Грузинской православной церкви патриарх Илия II направил письмо на имя патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако, по всем признакам, урегулирование этого вопроса носит технически-правовой характер, и он будет решен. Так что грузинский премьер мог использовать это событие как повод, но не как причину для того, чтобы сделать свое заявление. Это первое.

Второе. Декларация носит публичный характер, а, значит, имеет двух адресатов — внутреннего и внешнего. Касаясь внутреннего, отметим, что если взять за основу тезис, согласно которому передача тела становится чуть не основным вопросом политической жизни Грузии — заявление Квирикашвили можно воспринимать как действие упреждающего характера с целью погасить возможные антироссийские акции протеста. Между Тбилиси и Москвой сейчас фактически восстановлены торговые отношения, товарооборот между двумя странами достиг порядка одного миллиарда долларов, Россия является главным импортером грузинской продукции. Устойчиво развивается транспортное сообщение, ежегодный поток российских туристов превышает один миллион человек, появились признаки восстановления культурных связей. Утерять это все Тбилиси не выгодно.

Что касается внешнего адресата, то в заявлении Квирикашвили не содержится ничего нового. Почти все идеи, обозначенные им, высказывались и раньше. В условиях отсутствия между Москвой и Тбилиси дипломатических отношений диалог поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя премьера Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зурабом Абашидзе и заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным. В Тбилиси работает секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Аналогичная секция, но уже в интересах Грузии, открыта в Москве. Квирикашвили, выступая недавно в Давосе, говорил о том, что «мы должны найти такие зоны в отношениях с Россией, которые могут стать основанием для урегулирования отношений», уточняя, что под ними он понимает «торговлю, туризм и, безусловно, гуманитарные и культурные отношения», что они «в будущем могут стать основанием для начала позитивного рассмотрения политического урегулирования конфликта».

Но конфликта-то нет. После войны 2008 года на карте Закавказья появилось два независимых государства — Абхазия и Южная Осетия. Это та самая «новая реальность», имеющая необратимый характер. Поэтому Тбилиси никто не мешает вступать в прямой диалог с Сухумом и Цхинвалом для нормализации межгосударственных отношений. Рассчитывать на то, что Москва даст задний ход здесь, нереально. Еще в декабре 2012 года в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял: «Михаил Саакашвили завел ситуацию в тупик, из которого я не очень понимаю как выбираться. Но мы здесь не собираемся нос задирать и говорить, что нам это не нужно. Мы считаем, что отношения между двумя очень близкими народами нужно нормализовать. И нужно обязательно к этому стремиться». При этом было специально подчеркнуто, что в России видят «сдержанные, но позитивные сигналы из Грузии о желании восстановить нормальные отношения» и что «Грузия в этом заинтересована больше, чем Россия».

Москва по определению не может изменить решения о признании Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси не может согласиться признать их независимый статус. Но Грузия может заявить о стремлении восстановить дипломатические отношении с Россией, что создало бы благоприятные возможности для эффективного диалога Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом. Другого просто не дано. Но готова ли к такому ходу событий Грузия? Квирикашвили ответил, что нет, что его страна «не смирится с тем, что Россия называет «новой реальностью в регионе», что «главной для Грузии остается вопрос территориальной целостности и на этом будут основываться ее переговоры с Россией». Тогда зачем выступать, создавать политические двусмысленности? Или дело в том, что Тбилиси — уже не первый раз в своей истории пытается в закавказской геополитической конструкции позиционировать себя как участника со стороны Запада?

Грузия продолжает выступать «авианосцем» проамериканской и антироссийской геополитической ориентации, пытаясь одновременно транслировать время от времени различные послания Москве. Однако Закавказье сейчас совсем не то, что было в 2008 году, сейчас там многие внешние игроки, кроме России, несут ощутимые потери. Бурлит соседний Ближний Восток, Турция утеряла шансы вступить в ЕС и стала погрязать в своих региональных проблемах, не может выступать в Закавказье в роли модератора. Запад, прежде всего, США, в очередной раз пытаются сделать Иран мировым изгоем. При этом заокеанские политтехнологи, консультирующие местных политиков в регионе, ставку делают на то, что удастся закрепить тезис «Россия уйдет из региона».

Однако этого не происходит и не произойдет. Отсюда неудачи Тбилиси, который в очередной раз пробует опереться на силы, находящиеся далеко за пределами региона. И в последний раз нечто подобное было продемонстрировано Грузией во время войны 2008 года. Хотя изначально было очевидно, что проблемы ей необходимо решать исключительно внутри самой себя. Если абхазы и осетины не желают жить вместе с грузинами в одном государстве, то вина в этом не Москвы, с которой бессмысленно вести торг по данному вопросу. Просто не следует Грузии подходить к национальному вопросу с позиций типичной империи. Но Тбилиси хочет сохранить идеологию «государство — нация», как и соседний Азербайджан. Для Баку это закончилось тем, что на карте Закавказья появилась Республика Арцах (Нагорный Карабах). «Правильной» дорогой идут грузинские товарищи, очень «правильной»!