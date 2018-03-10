Путин: США не отрицают фактов своего вмешательства в выборы в России

Москва, , 10:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что США никогда не отрицали фактов своего вмешательства в российские выборы. Такое заявление Путин сделал в интервью американскому телеканалу NBC.

Путин заявил, что российские власти не раз указывали властям США, что те вмешиваются в выборы в Российской Федерации, и американские власти этого даже не отрицают.

«Мы им говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают!» — сказал Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не вмешивается во внутренние дела других стран и уж тем более в американские выборы.

«У нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других», — пояснил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конгрессе США продолжаются независимые расследования о «вмешательстве России» в выборы-2016 в США, которое якобы имело место. Таким же разбирательством руководит и спецпрокурор Роберт Мюллер, который ранее предъявил обвинения в «сговоре» против США и «мошенничестве» 13 российским гражданам и трем компаниям.

Официальная Москва уже не раз опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы.