Оппозиционер: Премьер-министра Грузии жалко

Тбилиси, , 10:42 — REGNUM Премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили жалко, потому что он занимает явно не подобающее ему место, заявил в эфире телекомпании «Иберия» вечером 9 марта лидер партии «Свободная Грузия» Каха Кукава.

«Ему (Квирикашвили) самое место на посту начальника кредитного отдела «Карту Банка», но он случайно попал на тот пост, который ему совершенно не подходит. Очень безнадежно для нашей страны, когда премьер-министр публикует заявление на Facebook и надеется, что в министерстве иностранных дел России его кто-то прочитает. Это ведь означает, что прямого канала у него нет. Представитель этого правительства Грузии не может позвонить в Россию кому-либо, министру или премьер-министру и принять решение хотя бы по этому одному локальному вопросу», — констатировал Кукава.

По его словам, даже гораздо более вражески настроенные по отношению друг к другу, чем Грузия и Россия, страны могут найти выход и решение из аналогичной ситуации.

«Если подобное случилось бы между Израилем и Палестиной или между Индией и Пакистаном, там обязательно нашли бы каналы, чтобы представитель одной страны позвонил правительству другой страны и потребовал бы хотя бы выдачи трупа. А правительство Грузии надеется, что опубликует заявление в Интернете, и, может быть, Мария Захарова прочитает его в Москве. Это свидетельствует о том, что наше государство доживает последние дни», — заявил Каха Кукава.

По мнению оппозиционного политика, ни прежнее, ни нынешнее правительство Грузии ничего для улучшения грузино-российских отношений не сделали. И если правительство Михаила Саакашвили своей политикой довело страну до потери территорий, гибели сотен человек и начала процесса «бордеризации», то нынешняя власть за 5 лет правления ни одного конкретного шага для решения проблемы в конфликтных регионах и урегулирования отношений с Россией не сделала, подчеркнул Кукава.

По его заявлению, нынешнее правительство занимается лишь тем, что вечерами дает интервью и делает заявления для грузинских СМИ по той или иной проблеме, не стремясь решить саму проблему.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к правительству России и призвал его к принятию совместных мер по урегулированию двусторонних отношений, а также по решению вопроса выдачи грузинской стороне тела Арчила Татунашвили. Свое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации, чтобы, осознавая ответственность за сегодняшний день перед будущими поколениями, мы сделали совместные шаги к выходу из этой сложной ситуации», — заявил Георгий Квирикашвили.

Напомним, что Арчил Татунашвили вместе с еще двумя гражданами Грузии был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля стало известно, что он скончался в Цхинвальской больнице. Тело Татунашвили югоосетинская сторона до сих пор не передала его семье, мотивируя отказ необходимостью проведения экспертизы на территории России. Родные погибшего подозревают, что он скончался от ранений, полученных в результате физической расправы со стороны сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии. Патриарх Грузии Илия Второй обратился к патриарху Московскому и Всея Руси и попросил его содействия в решении вопроса выдачи тела Татунашвили грузинской стороне. Патриарх Кирилл заверил грузинского патриарха, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Тем не менее, тело Татунашвили пока родным не передано.

Нынешний премьер Грузии Георгий Квирикашвили с февраля 2006 года до октября 2011 года занимал пост генерального директора в основанном олигархом Бидзиной Иванишвили АО «Карту Банк».

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