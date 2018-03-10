Путин не собирается менять Конституцию Российской Федерации

Москва, , 09:49 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не собирается изменять конституцию страны. Об этом глава государства заявил в интервью американскому телеканалу NBC.

Ведущая NBC Мегин Келли спросила Путина, собирается ли он изменять конституцию Российской Федерации. Она уточнила, что хотела бы узнать, собирается ли Путин изменять сроки президентских полномочий.

«Мне кажется, я уже говорил вам, что никогда не менял конституцию. У меня и сегодня нет таких планов», — сказал Путин.

Напомним, Путин в четвертый раз баллотируется в президенты Российской Федерации. Он занимал эту должность сперва с 2000 по 2008 год, а затем с 2012 года.

Помимо Путина на пост президента России в нынешних выборах претендуют еще семь кандидатов: Сергей Бабурин (выдвинут партией «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (выдвинут от КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

При этом Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента России пройдут 18 марта.