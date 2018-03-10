Суббота, 10 Марта 2018 года
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Путин: У России нет таких глобальных информационных возможностей, как у США

Политика

Но есть Russia Today

Путин: У России нет таких глобальных информационных возможностей, как у США
Иллюстрация: Utkin-fond.ru
Владимир Путин и Маргарита Симоньян на выставке, посвящённой 10-летию начала вещания телекомпании Russia Today

Москва, 10 марта 2018, 09:28 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не располагает столь обширными возможностями в информационном пространстве, какими располагают США. Такое заявление Путин сделал в интервью телеканалу NBC.

«У нас нет тех инструментов, которыми располагаете вы, у нас нет глобальных средств массовой информации, которыми располагаете вы. У нас есть только Russia Today», — сказал Путин.

Напомним, в США власти развернули настоящие репрессии против российского глобального СМИ Russia Today. Телеканал обвинили во вмешательстве в выборы в США и заставили стать «иностранным агентом», чего американские власти никогда не делали с другими зарубежными СМИ.

При этом до сих пор нет никаких доказательств того, что RT хоть как-то вмешивался в американские выборы.

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