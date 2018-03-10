Белый дом выставил условие для встречи глав США и КНДР

Вашингтон, , 06:59 — REGNUM Встреча президента США Дональда Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится только после «конкретных шагов» со стороны Пхеньяна. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Северная Корея дала некоторые обещания, и эта встреча не состоится без конкретных шагов, которые бы соответствовали обещаниям, сделанным Северной Кореей», — цитирует Сандерс CNN.

По ее словам, в Белом доме заметили — кампания по максимальному давлению на Северную Корею оказалась эффективной. Испытывая огромное воздействие, Пхеньян дал ряд серьёзных обещаний, включая денуклеаризацию Корейского полуострова.

Сандерс вновь отметила, что место и время встречи Трампа с Ким Чен Ыном пока не определены. Президент США стал готовится к такой встрече некоторое время назад, сказала она и добавила, что работа в этом направлении продолжится.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта о готовности президента США встретиться с лидером КНДР сообщил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён. По его словам, Дональд Трамп согласен провести переговоры до мая. Чуть позже намерение Трампа подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отметив, что время и место встречи стороны согласуют позднее.

В начале марта в Пхеньяне прошли переговоры правительственной делегации Южной Кореи с высшим руководством КНДР. Пхеньян подтвердил приверженность денуклеаризации Корейского полуострова, отметив, что причин для обладания ядерным оружием у него не будет, если от других стран не будет исходить военная угроза.

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