Первая группа боевиков вышла из Восточной Гуты

Дамаск, , 05:31 — REGNUM Группа из тринадцати боевиков воспользовалась гуманитарным коридором для выхода из пригорода Дамаска Восточной Гуты. Об этом сообщил журналистам начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко.

Исламисты вышли через коридор, устроенный в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Они стали первыми боевиками, покинувшими зону деэскалации Восточная Гута.

Евтушенко отметил, что соответствующее соглашение стало итогом длительных переговоров, в которых участвовали офицеры российского координационного центра. Все 13 исламистов покинули окрестности Дамаска без оружия, без провокаций. Теперь им предстоит отправка в Идлиб.

Генерал-майор заверил, что переговорный процесс при участии сирийских властей по выводу других боевиков из зоны деэскалации будет продолжен.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале ситуация в Восточной Гуте обострилась. 24 февраля Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2401, требующую от сторон конфликта обеспечения гуманитарной паузы по меньшей мере на месяц.

С 27 февраля по поручению президента РФ Владимира Путина в пригороде сирийской столицы действует ежедневная гуманитарная пауза. Несмотря на это, боевики не позволяют мирным жителям покидать район, угрожая обстрелами.

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