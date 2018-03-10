«Сценарий дешевого боевика»: глава ДНР ответил на обвинения СБУ

Донецк, , 05:16 — REGNUM Представленный Службой безопасности Украины (СБУ) сценарий переворота в Киеве с участием руководства Донецкой Народной Республики и главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана напоминает сюжет дешевого американского боевика. Так прокомментировал данные СБУ о якобы готовившихся атаках глава ДНР Александр Захарченко, сообщает его пресс-служба.

Глава ДНР отметил, что действительно встречался с Рубаном, однако это произошло довольно давно. Контакт был необходим для подготовки обмена пленными.

«Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — сказал Захарченко.

Он также признался, что рад, если в версии СБУ есть хотя бы часть правды. Это говорит о присутствии на Украине людей, готовых «снести этот гнилой продажный режим».

Захарченко добавил, что с ДНР контактируют группы сопротивления со всей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM 9 марта на Украине был задержан руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. СБУ подозревает его в подготовке теракта по «идейным убеждениям».

Украинские СМИ отмечают, что Рубан якобы собирался убить президента страны Петра Порошенко, главу МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Кроме того, предполагались атаки на парламент и администрацию президента.

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