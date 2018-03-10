Полиция работает над новой версией отравления Скрипаля

Лондон, , 04:19 — REGNUM Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли быть отравлены в своем доме. О новой версии в расследовании инцидента, произошедшего в британском Солсбери, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, один из сотрудников полиции, которые первыми посетили дом Скрипаля, попал в больницу. Состояние сержанта Ника Бейли — критическое.

Предполагается, что Бейли, вошедший в дом Скрипаля через несколько часов после обнаружения экс-сотрудника ГРУ и его дочери в бессознательно состоянии, подвергся воздействию нервно-паралитического вещества. Ранее рассматривалась версия, что Скрипаля отравили на улице.

О каком именно веществе идет речь, не сообщается. Газета уточняет лишь, что оно наиболее токсично в виде аэрозоля, при этом воздействует на человека незамедлительно. Полиции и службам безопасности предстоит изучить, как именно яд был применен.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно об обнаружении в торговом центре Солсбери двух человек с признаками тяжелого отравления. Позже выяснилось, что пострадавшие — бывший российский разведчик, 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. В России Скрипаля ранее осудили за шпионаж в пользу Великобритании, однако затем помиловали и обменяли на граждан РФ, обвиненных США в предательстве.

Британская сторона заявила о причастности России к отравлению бывшего шпиона. В Москве эти утверждения назвали пропагандой, обратив внимание на отсутствие доказательств. Скрипаль и его дочь остаются в больнице в критическом состоянии.

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