В Совфеде ответили на заявления о могучем подводном флоте США

Вашингтон, , 03:56 — REGNUM Заявления представителей Пентагона о способности американских подлодок уничтожить Россию не имеют под собой оснований. Так прокомментировал выступление председателя Стратегического командования ВС США генерала Джона Хайтена первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников, передает RT.

Сенатор отметил, что совершенно не понимает, на чем именно основаны заявления американских партнеров. Мировые эксперты сходятся во мнении, что у других стран нет возможности противодействовать новейшим образцам вооружения, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию.

«Этим и озабочена американская сторона. И для того, чтобы каким-то образом размыть свои негативные ощущения и успокоить народ Америки, они начинают высказывать такие предположения», — подчеркнул Серебренников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал Джон Хайтен заявил о том, что вооруженные силы США способны не только ответить на любую атаку со стороны России, но и полностью уничтожить страну. По его словам, сделать это могут американские подводные лодки, местонахождение которых российским военным не известно.

«Они (РФ) не знают, где находятся наши подводные лодки, — подчеркнул Хайтен. — А они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути».

1 марта, выступая перед Федеральным собранием, Путин рассказал о новых видах вооружения, аналогов которому в мире не существует. Речь шла об авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Сармат», подводных беспилотниках с ядерными установками, а также об образцах лазерного оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон: Подлодки США способны уничтожить Россию