Суббота, 10 Марта 2018 года
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ЕС заявил о небывалой близости с Арменией

Политика

Армения и Евросоюз никогда не были столь близки, как сейчас, заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Могерини

ЕС заявил о небывалой близости с Арменией
Иллюстрация:  facebook.com/f.mogherini
Федерика Могерини

Брюссель, 10 марта 2018, 00:42 — REGNUM  Армения и Европейский союз никогда не были столь близки, как сейчас. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем видеообращении к участникам проходящей в эти дни в Ереване Конференции европейского планирования.

Могерини с радостью констатировала, что на этот раз конференция проходит в этой части Европы — в Армении.

Подчеркнув, что в ноябре прошлого года в Брюсселе Евросоюз подписал с Арменией три фундаментальных соглашения, Могерини выразила надежду, что они улучшат жизнь людей как в Армении, так и в Европейском союзе.

«Мы подписали также другие соглашения, призванные улучшить воздушное и наземное сообщение между Арменией и ЕС. Мы попросили организации гражданского общества помочь нам советами и предложениями, чтобы эти соглашения были действительно успешными», — цитирует Могерини azatutyun.am.

24 ноября 2017 года в рамках саммита Восточного партнерства между Арменией и Европейским союзом было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

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«Восточное партнерство»

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