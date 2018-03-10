Азербайджан и Грузия подписали план военного сотрудничества на 2018 год

Баку, , 00:35 — REGNUM Министерства обороны Грузии и Азербайджана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2018 год в ходе визита министра обороны Грузии Левана Изория в Баку.

Помимо укрепления двусторонних отношений грузинский министр высоко оценил также сотрудничество в трехстороннем формате с участием Турции.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил, что на следующей неделе в Баку запланирована четырехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Турции и Грузии.

«Это новый формат, который послужит импульсом для развития всестороннего регионального сотрудничества между странами и будет способствовать укреплению безопасности», — сказал Мамедъяров.

Изория выразил удовлетворение в связи с визитом и сказал, что провел очень интересную и полезную встречу с президентом Ильхамом Алиевым. Министр отметил, что стратегическое партнерство и дружба играют большую роль для стабильности в регионе. Он подчеркнул наличие широких связей и программ по всесторонней деятельности в сфере обороны.

На встрече было отмечено, что сотрудничество Азербайджана c Грузией в области обороны и безопасности служит обеспечению стабильности в регионе, в особенности в сфере эффективной организации защиты крупномасштабных транспортных и энергетических проектов, реализуемых при участии обеих стран.