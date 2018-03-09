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Вице-президент Еврокомиссии посетит Украину

Политика

«Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности»

Киев, 9 марта 2018, 20:50 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини в Киеве 12 марта 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время встречи будут обсуждены вопросы безопасности ситуации на Донбассе и перспективы начала миротворческой миссии ООН в поддержку имплементации Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта Европейская комиссия (ЕК) поддержала выделение финансовой помощи Украине в размере 1 миллиарда евро. Госдолг Украины на данный момент составляет $77 млрд, или 2,1 трлн гривен.

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