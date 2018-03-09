Захарченко прокомментировал задержание Рубана на Украине

Донецк, , 19:11 — REGNUM Глава ДНР Александр Захарченко прокомментировал проекту WarGonzo задержание Рубана:

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешёвого американского боевика для стран третьего мира. Если в этом есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, задержанный руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан обвиняется СБУ в том, что планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, а также расстрел зданий Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине.

Руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, который лично способствовал освобождению десятков военнопленных с украинской и донецко-луганской сторон фронта, был задержан на линии фронта с Донецкой Народной Республикой.