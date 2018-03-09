«Где мост?»: В Киргизии чиновника подозревают в растрате 29 млн рублей

Бишкек, , 18:51 — REGNUM Сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали директора департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорог Арстанбека Ибраева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следственных органов, чиновник использовал свое служебное положение для того, чтобы незаконно нанять аффилированную с ним компанию в качестве подрядчика для ремонта и восстановления моста через реку Нарын в селе Ак-Талчат в срок до сентября 2017 года.

«После заключения подрядного договора по указанию Ибраева на счет ОАО «Кербенжолкурулуш» в качестве предоплаты, без банковской гарантии, незаконно были перечислены 35,3 млн сомов (29,4 млн рублей). В результате деньги были растрачены, а мост до сих пор не сдан в эксплуатацию», — уточнили в ГКНБ.

Арстанбеку Ибраеву предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностным положением», «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Киргизской Республики» и «Нарушение порядка проведения публичных торгов, аукционов или тендеров» Уголовного кодекса Киргизии. Чиновник задержан и водворен в следственный изолятор.

ИА REGNUM напоминает, что 8 февраля 2018 года на заседании Совета безопасности президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил с резкой критикой в адрес руководства ведомств, занимающихся борьбой с коррупцией. Через несколько дней после этого ушел в отставку директор антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткораев.

Отметим также, что в начале марта 2018 года киргизстанские спецслужбы арестовали бывшего первого заместителя гендиректора «Электрических станций» Бердибека Боркоева и технического директора этой госкомпании Алмаза Жусупбекова. Их подозревают в хищении особо крупной суммы денег из средств, выделенных на подготовку Бишкекской ТЭЦ к осенне-зимнему отопительному периоду 2017 — 2018 годов.