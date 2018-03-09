Путин: Вмешательством в выборы-2016 в США могли заниматься американцы

Москва, , 17:59 — REGNUM Некие граждане, которых обвиняют во вмешательстве в выборы-2016 в США, могли работать на американские организации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью NBC.

«Появились какие-то имена, ну и что? — говорит глава государства. — С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс».

Путин добавил, что отношения между РФ и США остаются «сложными», тем не менее у граждан складывается собственное восприятие происходящего.

«Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? — сказал Путин, обращаясь к журналистке. — Они могут, будучи русскими, работать на американские компании».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля текущего года власти США обвинили во «вмешательстве» 13 российских граждан и три организации. Офис спецпрокурора Роберта Мюллера обнародовал 40-страничный документ, в котором содержатся сведения о якобы предпринятых попытках граждан РФ повлиять на результаты выборов в США.

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