Обращение премьера Грузии к России обеспокоило оппозицию

Тбилиси, , 16:54 — REGNUM Обращение премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили к правительству России, в котором он говорил о необходимости решения вопроса выдачи грузинской стороне тела погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили, взволновало представителей оппозиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особый акцент в своих оценках оппозиционеры делали на том, не имел ли в виду Георгий Квирикашвили перспективу восстановления с Россией дипломатических отношений.

«Премьер-министр Грузии должен объяснить, не имел ли он в виду в своем обращении к правительству России восстановление дипломатических отношений, что фактически будет признанием аннексии и капитуляцией перед Россией», — заявил в беседе с Общественным ТВ Грузии председатель фракции «Национальное движение» парламента Грузии Роман Гоциридзе.

По его мнению, само заявление премьера двусмысленное, поэтому депуат требует от премьера более детальных разъяснений, что он имел в виду, говоря о необходимости шагов по дальнейшему восстановлению отношений с Россией.

Опасность возможного восстановления дипломатических отношений с Россией увидели в обращении премьера и бывшие соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из партии «Европейская Грузия».

Как заявил журналистам депутат парламента от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки, ответственность за восстановление дипломатических отношений с Россией на правительстве Грузии не лежит, так как за них ответственна лишь Россия.

«Ответственность за восстановление дипломатических отношений лежит на той стране, которая вторглась на территорию другой страны военным путем и осуществила здесь этническую чистку», — подчеркнул Канделаки.

В заявлении грузинского премьера он услышал только «боль» из-за случившегося (гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили — ИА REGNUM ) и обратился к Георгию Квирикашвили с вопросом: сократится или увеличится в результате его обращения число подобных трагедий в будущем?

Как сообщало ранее ИА REGNUM, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили обратился к правительству России и призвал его к принятию совместных мер по урегулированию двусторонних отношений, а также по решению вопроса выдачи грузинской стороне тела Арчила Татунашвили.

«Обращаюсь к высшему руководству Российской Федерации, чтобы, осознавая ответственность за сегодняшний день перед будущими поколениями, мы сделали совместные шаги к выходу из этой сложной ситуации», — заявил Георгий Квирикашвили.

Напомним, что Арчил Татунашвили вместе с еще двумя гражданами Грузии был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля стало известно, что он скончался в Цхинвальской больнице. Тело Татунашвили югоосетинская сторона до сих пор не передала его семье, мотивируя отказ необходимостью проведения экспертизы на территории России. Родные погибшего подозревают, что он скончался от ранений, полученных в результате физической расправы со стороны сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии. Патриарх Грузии Илия Второй обратился к патриарху Московскому и Всея Руси и попросил его содействия в решении вопроса выдачи тела Татунашвили грузинской стороне. Патриарх Кирилл заверил грузинского патриарха, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Тем не менее тело Татунашвили пока родным не передано.

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