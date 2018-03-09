Пентагон: Подлодки США способны уничтожить Россию

Вашингтон, , 16:41 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) США могут ответить на любую атаку со стороны России, а также полностью уничтожить страну. Об этом заявил председатель Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен в ходе бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по вооружённым силам. Видеозапись его выступления обнародована на сайте комитета.

«Они (РФ) не знают, где находятся наши подводные лодки, — подчеркнул Хайтен. — А они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути».

По словам генерала, ВС США готовы к любым угрозам и ни у кого не должно возникать сомнений на этот счет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 г. президент России Владимир Путин в своем выступлении перед Федеральным собранием рассказал о новых видах вооружения, еще не имеющих аналогов в мире.

Речь шла в том числе о авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Сармат», оснащенных ядерными установками подводных беспилотниках и разработках в области лазерного оружия.

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