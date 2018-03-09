Литва начинает зарабатывать на милитаризации Прибалтики

Вильнюс, , 16:36 — REGNUM Литовские предприятия оценивают общение с мировым сектором обороны как новое направление, требующее дополнительных усилий, поэтому возможности стать поставщиками не только вооруженным силам Литвы, но и партнерам за границей остаются неиспользованными, считают в госагентстве по созданию благоприятной бизнес-среды в Литве Versli Lietuva, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 марта.

Специалисты учреждения подчёркивают, что в настоящий момент во всём мире расходы стран на оборону растут, а конкуренция предприятий оборонной промышленности обостряется. Один из самых перспективных рынков космической и обороной промышленности — США. Перспективы сотрудничества США и литовских предприятий были рассмотрены на форуме по вопросам обороны, организованном вместе с Литовско-американским деловым советом.

«Литовские предприятия не израсходуют свой огромный потенциал, хотя могли бы присоединиться к исключительным всемирным проектам в сфере обороны. Видя потенциал, организация Versli Lietuva стремится, чтобы экспорт, ориентированный на оборонную промышленность, активнее стимулировался и лучше координировался, а литовский бизнес смелее участвовал в международных конкурсных закупках в сфере обороны. Так что наша цель — взаимовыгодное сотрудничество и завязанные контакты с сильными американскими фирмами, работающими в сфере обороны», — говорит гендиректор Versli Lietuvа Диана Клепоне.

По ее словам, сотрудничая с производителями оборонной промышленности, литовские предприятия, особенно работающие в инженерном направлении, могли бы еще больше повысить обороты своего экспорта и увеличивать прибыль. Военной промышленности обычно нужно то же самое, что и гражданским отраслям промышленности, — как простые продукты, так и продукты с высокой добавленной стоимостью.

Одна из возможностей для Литвы, считают в организации, — возможность создавать нишевые продукты.

«Литовские компании могут создать сложные решения или произвести продукты, используя новейшие технологии. Это могут быть информационные системы, некоторые лазерные продукты, электромеханические части, металлические, пластиковые, резиновые продукты, логистические услуги. Также по соотношению созданной стоимости и зарплаты мы являемся лидерами в производстве очень высокой добавленной стоимости», — говорит Клепоне.

«Американские оборонные предприятия готовы поддержать литовское правительство, стремящееся модернизовать вооруженные силы. Наши предприятия хотят тесно сотрудничать с литовской оборонной промышленностью, создать для нее возможности создавать новаторские решения и технология для заинтересованных стран», — сказал председатель Литовско-американского делового совета Эрик Стюарт.

Напомним, Литва уже несколько лет подряд говорит о «возможном нападении России на Прибалтику», добиваясь дислокации в регионе не только дополнительных сил НАТО, но и требуя развернуть ПРО и создать другую инфраструктуру. В настоящий момент в Прибалтике и Польше развёрнуто по батальону быстрого реагирования НАТО. В Литве им руководит Германия.