Президента Грузии пригласили на саммит НАТО

Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили на саммит альянса, который в этом году пройдет в Брюсселе. По информации пресс-службы президента Грузии, приглашение Георгий Маргвелашвили получил на встрече с генсеком Столтенбергом, которая прошла 9 марта в рамках его визита в Брюссель.

«Грузия будет участвовать в саммите как аспирант и достойный партнер альянса», — отметили в пресс-службе президента Грузии.

На встрече обсуждались процесс подготовки к саммиту и те решения, которые планируется принять на нем в отношении Грузии.

По мнению Георгия Маргвелашвили, процесс интеграции Грузии с НАТО протекает целенаправленно и интенсивно, а политическое и практическое сотрудничество развивается плодотворно.

Президент Грузии и генсек НАТО обсудили вопросы обеспечения безопасности в Черноморском бассейне и сотрудничества в этом направлении.

Особое внимание было уделено ситуации на «оккупированных территориях» и «агрессивной политике» России, в связи с чем стороны выразили общее беспокойство, а генсек НАТО подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Георгий Маргвелашвили поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку и заверил его, что Грузия как аспирант НАТО продолжит вносить вклад в обеспечение общей евроатлантической безопасности.