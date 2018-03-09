Вопрос выдачи тела Татунашвили президент Грузии обсудил в Брюсселе

Тбилиси, , 15:51 — REGNUM Вопрос выдачи грузинской стороне тела погибшего в Цхинвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил в Брюсселе, где он с 8 марта находится с рабочим визитом.

По информации пресс-службы президента Грузии, эту тему президент рассматривал на встречах с президентом Европейского совета Дональдом Туском, послами стран ЕС в Брюсселе и с еврокомиссаром по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини.

Президент Маргвелашвили выразил партнерам из ЕС обеспокоенность в связи с задержкой выдачи грузинской стороне тела Татунашвили и общей ситуацией, сложившейся на «оккупированных территориях».

Георгий Маргвелашвили поблагодарил высокопоставленных представителей структур Евросоюза за то, что они незамедлительно и остро отреагировали на факт гибели Арчила Татунашвили и осудили действия югоосетинской стороны и «агрессивную политику» России.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что еще двум задержанным вместе с Татунашвили гражданам Грузии — Левану Куташвили и Иосифу Павлиашвили югоосетинские власти до сих пор не дают возможности покинуть «оккупированные территории».

Георгий Маргвелашвили напомнил представителям ЕС об убийстве еще одного гражданина Грузии — Гиги Отхозории, которое было совершено в 2017 году в селе Хурча Зугдидского района и в котором обвиняется житель Абхазии. Грузия до сих пор безуспешно требует привлечения к уголовной ответственности убийцы Гиги Отхозории.

На встречах в Брюсселе была подчеркнута необходимость допуска функционирующей в Грузии Миссии наблюдателей Евросоюза на «оккупированные территории».

Напомним, что Арчил Татунашвили вместе с еще двумя гражданами Грузии был задержан в Ахалгори (Ленингори) 22 февраля, а 23 февраля стало известно, что он скончался в Цхинвальской больнице. Тело Татунашвили югоосетинская сторона до сих пор не передала его семье, мотивируя отказ необходимостью проведения экспертизы на территории России. Родные погибшего подозревают, что он скончался от ранений, полученных в результате физической расправы со стороны сотрудников правоохранительных органов Южной Осетии.

Патриарх Грузии Илия Второй обратился к патриарху Московскому и Всея Руси и попросил его содействия в решении вопроса выдачи тела Татунашвили грузинской стороне. Патриарх Кирилл заверил грузинского патриарха, что вопрос будет решен в ближайшие дни. Тем не менее тело Татунашвили пока родным не передано.

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