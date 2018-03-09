В Словакии назревает свой «майдан»

Братислава, , 15:40 — REGNUM В Словакии сегодня, 9 марта, должны пройти студенческие акции протеста с требованием отставки правительства Роберта Фицо. Об этом сообщает ИА «Красная Весна» со ссылкой на свои источники в Братиславе.

Сообщается, что после резонансного убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты в Словакии начались целенаправленные действия оппозиции по «майданизации» обстановки в Братиславе и других крупных городах.

Так, 2 марта в Братиславе состоялась манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек, в том числе действующий президент республики Андрей Киска. Протестующие призывали к кардинальным перестановкам в правительстве социал-демократа Роберта Фицо или вообще к его отставке.

Дело в том, что, по утверждениям оппозиции, журналист Ян Куцяк и его невеста были убиты представителями итальянской мафии. Причиной убийства названо то, что журналист якобы вскрыл коррупционные связи криминалитета с властными структурами Словакии. Также известно, что Куцяк работал над материалом о махинациях в словацком Верховном суде.

Имынми словами, оппозиция обвиняет Фицо и его команду в убийстве Куцяка и его невесты.

Стоит отметить, что под давлением оппозиции два помощника премьер-министра Фицо, чьи имена фигурировали в незавершенном материале Куцяка, покинули свои посты. Также подал в отставку министр культуры Марек Мадярич, чье ведомство курирует СМИ.

Однако оппозиция не останавливается на достигнутом. Ежедневно оппозиционные партии выступают с заявлениями и дают пресс-конференции, лейтмотивом которых является как минимум требование отставки министра внутренних дел и директора полиции. Но уже звучат требования об отставке Фицо и всего его кабинета.

По данным ИА «Красная Весна», движущей силой оппозиции являются структуры американского финансиста Джорджа Сороса. В Словакию уже прибыл Марчелло Фабиани — правая рука Сороса. Именно Фабиани не так давно участвовал в организации митингов в Москве и Санкт Петербурге в поддержку оппозиционного блогера Алексея Навального.

Кроме того, убитый журналист Куцяк также работал в структурах, связанных с Соросом. При этом расследование убийства Куцяка еще не завершено и каких-то окнчательных выводов не сделано, однако оппозиция уже во всем винит правительство Фицо.

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью российским СМИ заявил, что действующий премьер-министр Фицо «стал сильно раздражать США и так называемый евро-атлантический истеблишмент». Известно, что Фицо очень критически настроен к евросоюзной миграционной политике, а также открыто выступает за отмену антироссийских санкций. Также Чарногурский отметил, что в сентябре 2017 года президент Словакии Киска во время своего визита в США встречался с Соросом.

Сегодня стало известно, что большинство вузов Словакии отменили сегодня занятия, чтобы дать студентам возможность принять участие в акции протеста.