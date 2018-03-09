Узбекистан поддержал строительство Рогунской ГЭС

Ташкент, , 15:12 — REGNUM Главы Таджикистана и Узбекистана сегодня, 9 марта, подписали Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы, а также 27 документов, передает ИА REGNUM.

Подробное содержание подписанных документов не озвучено, известно лишь то, что соглашения направлены «на дальнейшее укрепление взаимодействия в сфере торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в области безопасности и противодействия преступности».

«Мы обсудили актуальные вопросы укрепления узбекско-таджикских отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и других приоритетных сферах. Как результат сегодня подписаны знаковые документы: Договор о государственной границе и Соглашение о взаимных поездках граждан.

Достигнутые сегодня исторические договоренности имеют огромное значение не только для наших народов, но и для всего региона», — заявил Шавкат Мирзиёев по итогам встречи.

Эмомали Рахмон в свою очередь отметил, что разговор по широкому кругу вопросов регионального и международного характера был содержательным и сторонам удалось сверить подходы к актуальным для всего региона вопросам.

В частности, взаимопонимание было достигнуто по вопросам тесного сотрудничества в сфере рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов, стороны сошлись во мнении, что существующие и строящиеся гидроэнергетические сооружения будут способствовать решению водно-энергетических проблем региона.

«В этом контексте мы искренне приветствуем поддержку Узбекистана в вопросе развития гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в том числе Рогунской ГЭС.

Пользуясь возможностью, хотел бы отметить, что я неоднократно с самых высоких трибун, в том числе ООН, а также в своих посланиях парламенту страны заявлял о том, что Таджикистан не создавал проблем для соседей в части водопользования и не собирается делать этого в будущем. Мы никогда и никоим образом не оставим своих соседей без воды», — заявил Эмомали Рахмон в своем заявлении прессе по итогам переговоров.

Президент Таджикистана еще раз подчеркнул, что сегодняшние переговоры на высшем уровне расцениваются как начало нового исторического этапа в таджикско-узбекских отношениях дружбы и многопланового сотрудничества.

«С первых дней вступления в должность мой дорогой друг и брат Шавкат Миромонович, как убеждённый сторонник укрепления сотрудничества с соседями по региону, делал всё от него зависящее, чтобы создать основу для последовательного и многогранного развития наших взаимоотношений», — добавил Рахмон в завершение своей речи.

Напомним, в настоящее время в Душанбе с двухдневным государственным визитом находится президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Это первый визит в Таджикистан в рамках двустороннего сотрудничества узбекского лидера за последние почти два десятка лет, и первый — лично для Шавката Мирзиёева с момента вступления в должность главы государства.