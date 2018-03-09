Украинские СМИ выяснили, за что задержали главу Центра освобождения пленных

Киев, , 15:05 — REGNUM Украинское интернет-издание «Страна.ua» утверждает, что задержанный руководитель украинского Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан планировал убийство президента Украины Петра Порошенко, главы МВД Арсена Авакова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, а также расстрел зданий Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации внутриполитической ситуации на Украине. Издание ссылается на копию текста подозрения Рубану, который предъявила ему Служба безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что СБУ подозревает Рубана в подготовке террористического акта и незаконном владении оружием. Уточняется, что речь идёт о покушении на президента Украины, а также на первых лиц государства.

Эсбэушники утверждают, что Рубан по своим «идейным убеждениям» решил совершить террористический акт — применить оружие и совершить подрывы.

В частности, он якобы планировал во время пребывания президента, силовиков и других высших должностных лиц государства на заседании в Верховной раде из минометов и гранатометов обстрелять здание украинского парламента. Также Рубан якобы намеревался обстрелять из минометов здание администрации президента и жилые дома в правительственном квартале Киева. Кроме того, он якобы хотел с использованием гранат совершить взрывы внутри здания Верховной рады, что «повлекло бы большое число жертв, дестабилизацию и хаос», считают сотрудники СБУ.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что руководитель украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан задержан на линии фронта с Донецкой Народной Республикой.

Известно, что силовики задержали Рубана на блокпосту с украинской стороны. Утверждается, что на украинскую территорию Рубан пытался провезти большое количество единиц огнестрельного оружия, а также боеприпасов к ним.

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