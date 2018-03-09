Сербская православная церковь перемещается в Косово

Станислав Стремидловский, , 14:45 — REGNUM

Сербская православная церковь приняла решение изменить свое название. В мае епископат должен будет утвердить новый устав патриархата, в котором среди прочего предусматривается переименование ее в Сербскую православную церковь — Печский патриархат. Как подчеркивает белградская газета «Вечерние новости», «изменения в официальном названии Сербской православной церкви объясняются стремлением укрепить связь с ее историческим центром в Печском патриархате, а также с Косово и Метохией как важнейшей частью своей юрисдикции». При этом издание отмечает, что комиссия по подготовке проекта нового устава «провела консультации с известными греческими и российскими профессорами», а значит, судя по всему, об изменении названия были заранее поставлены в известность Константинопольский и Московский патриархат.

Безусловно, в решении добавить к имени СПЦ титул Печского патриархата есть доля политики. В конце февраля сего года президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер посетил с визитом шесть стран Западных Балкан, где представил Стратегию Европейского союза, предполагающую расширение ЕС. Первыми — к 2025 году — шанс войти в состав Евросоюза имеют, по словам Юнкера, сербы и черногорцы. Однако Белграду вначале нужно заняться косовской проблемой. «Мы хотим обеспечить стабильность Балканам, а не импортировать нестабильность», — заявил глава ЕК на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. Иначе говоря, Брюссель хочет нормализации отношений между Сербией и Косово.

Как отмечают австрийские католические издания, Вучич неоднократно сигнализировал о готовности решить эту проблему, что может предполагать признание Косово в той или иной форме со стороны Сербии. Однако большинство сербских епископов и других православных Церквей выступают против такой политики. И хотя, как утверждает сербский историк Александр Ракович, для международных организаций и мировой геополитики добавление к имени Сербской православной церкви титула Печского патриархата не должно стать проблемой, так как в первую очередь это важно для «идентичности нашего народа», такое обозначение духовной юрисдикции СПЦ как привлечет внимание со стороны, так и покажет позицию епископата в отношении Косово.

Есть и более серьезная составляющая. После того как на Балканы в XIV веке вторглась Османская империя, сербы превратились в народ-изгнанника с блуждающим центром. Для сербов косовская Печская митрополия, позже патриархат, является центром религиозного, политического и культурного расцвета после обретения независимости Сербского королевства. Однако после подчинения сербов Османской империи в середине XV века патриархат был ликвидирован, а приходы переданы под управление Охридской архиепископии. Итогом стало изгнание сербов из Косово. Местная знать была вытеснена мусульманами, началась исламизация славян. Разрешение на восстановление Печского патриархата османы дали в 1557 году в целях противостояния католической Австрии, хотя некоторые сербские патриархи позже активно поддерживали Вену. В итоге Османская империя в 1766 году снова ликвидировала Печский патриархат и применила против Сербской церкви политику эллинизации, подчинив ее фанариотам.

Все это привело к тому, что в сербском церковном сознании закрепилось трепетное отношение к именам и титулам. По мнению некоторых наблюдателей, ставя акцент на Печском патриархате, епископат Сербской православной церкви поднимает не только вопрос Косова. Поскольку земли бывшего патриархата с 1912 года находились в составе Черногории, новое название СПЦ «подчеркивает территориальную принадлежность Черногории» Сербии. Считается, что за принятие такого решения выступал митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Ристо Радович), известный «своими жесткими радикальными взглядами, который, как полагают, стоял за недавним обращением оппозиционной Демократической партии Сербии, заявившей, что «Сербия не сдаст Косово и не признает отделения».

Конечно, утверждение СПЦ своей религиозной юрисдикции над Косово и Черногорией многим может показаться несерьезным. Но христиане знают, что если вначале сделать духовный шаг, за ним подтягивается и все остальное. Сегодня ты гонимое меньшинство, а завтра римский император Константин приказывает начертать крест на знаменах великой армии. Поэтому когда сербские издания заявили, со ссылкой на слова патриарха Иринея, что он «не переедет в Косово», информационная служба СПЦ тут же опровергла это и дала уточнение, что предстоятель «говорил исключительно о важности Печского патриархата как древнего исторического седалища Сербской православной церкви и о Белграде как административном центре» и ничего не упоминал о «возможности пребывания будущих патриархов СПЦ в Пече».

А это значит, что вопрос с Косово для сербских епископов совсем не закрыт. Заявления западных политиков, будто «Косово никогда больше не будет неотъемлемой частью Сербии», они не воспринимают. Этот фактор придется учитывать и светским политикам в Белграде.