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Узбекистан намерен удвоить товарооборот с Таджикистаном

Политика

В Душанбе проходят двусторонние переговоры на высшем уровне

Душанбе, 9 марта 2018, 14:25 — REGNUM  Президенты Таджикистана и Узбекистана обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран в ходе переговоров в расширенном составе при участии членов официальных делегаций, руководителей министерств и крупных компаний, а также руководителей приграничных областей двух стран.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что страны не задействуют огромный потенциал для наращивания товарооборота. По словам узбекистанского лидера, уже в ближайшие годы возможно увеличить товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном до 500 млн долларов. При том, что по итогам 2017 года этот показатель оценивался в 240 млн долларов.

Стороны договорились об изучении возможностей увеличения взаимных поставок продукции, востребованной на рынках двух стран, а также о расширении торгово-логистической сети.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы узбекского лидера, Ташкент заинтересован в расширении кооперации между регионами и ведущими предприятиями двух стран. Так, на встрече были предложены проекты по сборке сельскохозяйственной техники, производству современных строительных материалов, готовой текстильной и электротехнической продукции, а также продуктов питания.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится в Таджикистане с двухдневным государственным визитом, который, по словам Эмомали Рахмона, можно считать «судьбоносным и историческим». Стороны провели двустороннюю встречу за закрытыми дверями, по итогам которой узбекистанский лидер сообщил, что «сегодня практически не осталось ни одной проблемы, которые бы препятствовали развитию двусторонних отношений».

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Таджико- узбекские отношения

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