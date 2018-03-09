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Порошенко начинает 10-летнюю программу укоренения украинского языка

Политика

«Впереди десятилетие украинского языка на Украине, в течение которого положительные изменения должны стать необратимыми, подчёркиваю: необратимыми»

Порошенко начинает 10-летнюю программу укоренения украинского языка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 9 марта 2018, 14:13 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах подписать указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса украинского языка. Об этом сегодня, 9 марта, пишет «Украинская правда».

«В ближайшее время я подпишу указ о разработке десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди десятилетие украинского языка на Украине, в течение которого положительные изменения должны стать необратимыми, подчёркиваю: необратимыми», — заявил Пётр Порошенко.

Президент подчеркнул, что каждый без исключения гражданин Украины должен овладеть украинским языком.

Ранее Порошенко уже заявлял, что каждый украинский гражданин должен владеть украинским языком, и поэтому учить его будут с детства во всех общеобразовательных учреждениях страны.

«Есть ещё одна важная вещь: мы возвращаем украинский язык украинцам — с детства. Так, защищая национальные меньшинства… Но на украинском языке будет говорить каждый украинец. Желательно ещё на нескольких других, нет проблем», — сказал Порошенко в ноябре 2017 года.

Напомним, в сентябре 2017 года на Украине вступил в силу новый закон «Об образовании». Согласно этому закону, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. В первую очередь этот закон направлен против русского языка, на котором говорят очень многие украинские граждане.

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Новый закон об образовании на Украине

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